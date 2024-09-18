Balıkesir merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu: 51 gözaltı

Balıkesir merkezli 3 ilde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 51 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

Balıkesir merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu: 51 gözaltı

Edremit ve Burhaniye Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

Balıkesir merkezli İstanbul ve Bursa illerinde internet tabanlı haberleşme platformları üzerinden madde ticareti yapan 52 kişi tespit edildi.

300 polisin 90 ekip halinde katılımıyla 3 ilde tespit edilen toplam 44 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 1 helikopter ve 3 İHA hava desteği verirken, 14 narkotik köpeği de arama çalışmalarında kullanıldı. Operasyonda 51 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev, iş yeri ve üzerlerindeki aramalarda 57 gram esrar, 1,41 gram metamfetamin, 1,10 gram kenevir tohumu, 43 sentetik hap, 8 ecstasy uyuşturucu hap, ruhsatsız 4 tabanca, 4 tüfek, 103 tabanca fişeği, 1 uyuşturucu madde öğütücü, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 17 bin 565 Türk lirası ve 300 avro ele geçirildi.

Diğer şüphelinin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Polisteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 15'i ise adliyeye sevk edildi.

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