Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 8'i muvazzaf 10 astsubay gözaltına alındı

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) mahrem yapılanmasının deşifre edilmesi çalışmaları kapsamında şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi.



İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Balıkesir'in yanı sıra Mersin, Diyarbakır, Konya, Kayseri, Ankara, Ardahan, Isparta, İstanbul ve Hatay'da eş zamanlı operasyon düzenledi.



Operasyonda, ankesörlü ve kontörlü telefonlardan periyodik aralıklarla ardışık arandıkları belirlenen 8'i muvazzaf, 2'si emekli 10 astsubay gözaltına alındı.



Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.