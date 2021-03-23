Balıkesir merkezli FETÖ soruşturmasında 17 tutuklama

Balıkesir merkezli 32 ilde FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında yakalanan 35 zanlıdan 17'si tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri tamamlandı.



Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 17'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 3'ü savcılıktaki ifadesinin ardından, 15'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Diğer şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.



OPERASYON



Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, 24'ü muvazzaf (2 yüzbaşı ve 22 astsubay), 3'ü emekli, 9'u meslekten ihraç edilen 36 zanlının ankesörlü telefonlarla ardışık arandıkları belirlenmiş, polis ekiplerince 32 ilde düzenlenen operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerden 35'i yakalanmıştı.

