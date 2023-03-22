Balıkesir merkezli uluslararası dolandırıcılık operasyonu: 107 gözaltı

4 ŞÜPHELİ DAHA GÖZALTINA ALINDI



Kimlikleri saptanan 116 şüpheli hakkında Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından arama, el koyma ve yakalama kararı çıkarıldı. Balıkesir merkezli 21 ilde başlatılan operasyonlarda dün 103 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında bugün 4 şüpheli daha yakalandı. Böylelikle gözaltına alınan şüpheli sayısı 107'ye yükseldi. 8 şüphelinin başka suçlardan ceza infaz kurumlarında olduğu tespit edildi. 1 şüphelinin yakalanması için operasyonların sürdüğü bildirildi.

ŞÜPHELİLER ARASINDA İYİ DERECEDE ALMANCA BİLENLER VAR



Şüpheliler arasında iyi derecede Almanca bilenler ve Almanya'da doğup büyümüş olanların bulunduğu öğrenildi. Şüphelilerin, 'Piyango size çıktı fakat vergilerini öderseniz ikramiyeyi alabilirsiniz', 'Vergi borcunuz var ödemezseniz cezalı duruma düşebilirsiniz' gibi çeşitli yalanlarla kandırıp IBAN numaralarına para yatırmalarını istediği tespit edildi. Ayrıca, şüphelilerin elde ettikleri paralarla araç kiraladıkları ve kumar oynadıkları belirlendi. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.﻿​