Balıkesir polisinden şok asayiş ve trafik operasyonu

Edremit polisi 204 polisin katıldığı uygulama ile ilçeyi denetledi.

10 ayrı noktada yapılan şok asayiş ve trafik uygulaması neticesinde 912 şüpheli sorgulandı, aralarında kesilmiş hapis cezası bulunan 9 aranan şüpheli yakalanırken, 2 kişi hakkında uyuşturucu imal ve ticareti suçundan adli işlem yapıldı.

Yapılan çalışmalarda; 170 gram metamfetamin uyuşturucu madde, 10 adet sentetik ecza hapı, 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Ayrıca 167 araç ve araç sürücüsü kontrol edilirken, 26 araca toplamda 263,346 TL cezai işlem uygulandı.