Balıkesir Sındırgı depremi suyu da bulandırdı! "Yeni bir sarsıntı olmazsa 2 aya düzelir"

Sındırgı'da 10 Ağustos 2025 tarihinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem, bölgedeki jeotermal ve doğal su kaynaklarında önemli değişimlere neden oldu.

Depremin etkilerini sahada inceleyen Bilim insanı Ali İlksen Demirözer, gözlemlerini paylaştı. Demirözer, depremin odak noktasının yaklaşık 6 kilometre derinlikte gerçekleştiğini belirterek, "Bu tür depremleri sığ deprem kategorisinde değerlendiriyoruz. Yüzeye yakın bir noktada gerçekleştiği için hem yeraltı sularını hem de yeryüzünü etkiledi." dedi.



Saha çalışmalarında önemli verilere ulaştıklarını söyleyen Demirözer, özellikle Ilıca Mahallesi ve Emendere Köyü çevresindeki jeotermal kaynaklarda debi artışı gözlemlediklerini ve aynı zamanda içine yeraltı sularının da karıştığını tespit ettiklerini söyledi.

Depremin ardından su kaynaklarında farklı etkiler görüldüğünü dile getiren Demirözer, "Bazı su kaynaklarında debi artışı, bazılarında azalma, bazı noktalarda tamamen kuruma, bazı bölgelerde ise yeni kaynakların oluştuğunu gözlemliyoruz." dedi.



Su kaynaklarında da bulanıklık meydana geldiğini belirten bilim insanı, "Artçı sarsıntılarla birlikte bu bulanıklık gözlemleniyor. Ancak yaklaşık 2-2,5 aylık süreçte bulanıklığın azalmasını ve kaynakların eski seyrine dönmesini bekliyoruz." açıklamasında bulundu.