Balıkesir Sındırgı depreminde hasar tespiti tamamlandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremin merkez üssü Sındırgı'daki hasar tespit çalışmalarının tamamlandığı, tüm evlerin tarandığını duyurdu.

Çalışmalarda toplam 729 binada, bin 36 bağımsız bölümün ağır hasarlı veya yıkık olduğu belirlendi.



"100 TOKİ EVİNİ HAK SAHİBİ VATANDAŞLARIMIZA SUNACAĞIZ"

Bakan Kurum sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Hiç vakit kaybetmeden ağır hasarlı yapıları yıkacak, hemen inşa faaliyetlerine başlayacağız. İlk etapta Sındırgı’da Mayıs ayında bitirmeyi planladığımız TOKİ’mizin yaptığı 100 evi de hak sahibi vatandaşlarımıza sunacağız." ifadelerini kullandı.