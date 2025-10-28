Balıkesir Sındırgı depremini Profesör Naci Görür ve uzmanlar nasıl yorumladı?

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğünde depremi uzmanlar değerlendirdi. NACİ GÖRÜR: "KIRILMAYA DEVAM EDİYOR" Prof. Dr. Naci Görür, X'te yaptığı paylaşımda şu açıklamada bulundu; "Aktaş-Sındırgı/Balıkesir’de bir deprem oldu. Bu bölge bir grabenin (Gediz) K horstu. Bu horst (yer kabuğunun ayrılmasıyla oluşan bir topoğrafya türü) parçalanıyor. Zaten parçalanarak üzerinde KKD grabenlerin gelişmiş olduğu horst (Gördes, Demirci, Selendi, Uşak) deprem üreterek parçalamaya devam ediyor. Hasarlı evlerden uzak durun."

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğünde depremin ardından çok sayıda artçı deprem de meydana geldi.

"ENERJİSİ NAGAZAKİ ATOM BOMBASI İLE EŞ DEĞER" Uzmanlar, depremi ntv.com.tr'ye değerlendirdi.



Prof. Dr. Okan Tüysüz, depremle ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:



"Son 10 güne baktığımız zaman, Sındırgı çevresinde 430 deprem var. Dolayısıyla bu etkinlik 10 Ağustos'ta başlayan deprem etkinliğinin bir devamı olarak görülüyor."



"Sındırgı depreminden sonra MTA'daki arkadaşlarımız ve diğer bazı öğretim üyeleri bölgede çalışmalar yaptılar. Yapılan çalışmalarda herhangi bir fay yüzeyde belirlenemedi. Bu da yer altındaki bir fayın kırılmış olma ihtimalini ortaya çıkarıyor."



"6,1'lik bir deprem, ülkemiz koşullarında hasar yaratan bir deprem. Sığ olması nedeniyle yüzeyde şiddetli hissedilen bir deprem. Bu depremin büyüklüğünü anlatmak adına, depremin saldığı enerjinin neredeyse bir Nagazaki atom bombası kadar olduğunu söylemek mümkün, 20 bin ton dinamit patlamasına eşdeğer bir enerji salınımı var. O nedenle de geniş bir alanda hissedilmesi doğal. 10 Ağustos'tan sonra binalarda hasar var, sonraki 12 bin depremin hasarı var. Umuyorum ki, bu deprem hasarların artmasına neden olmaz."



"Bu etkinliğin uzunca bir süredir devam edeceğini öngörüyoruz. 4.2'ye varan artçısı meydana geldi. 10-15'in üzerinde artçının olduğunu düşünüyorum. Zaman içerisine sönümlenene kadar sabırla beklemek ve önlem almak durumundayız. Hasarlı yapılara mutlaka girilmemesi gerekiyor."







Balıkesir Sındırgı'daki depremde birçok boş binanın yıkıldığı bildirildi.

PROF. ŞERİF BARIŞ: BAŞKA DEPREMLERİ TETİKLEYECEĞİNİ SÖYLEMEK İÇİN ELİMİZDE VERİ YOK



Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şerif Barış ise depremle ilgili şunları söyledi:



"Başka depremleri tetikleyeceğini söyleyecek ne veri var elimizde, tarihsel tekrarlama da yok. Bölgedeki diğer faylardaki gerilmeyi bilmeden insanlara bunu söylemek doğru değil. Bizler yer kabuğundaki gerilemeleri ölçemiyoruz. 1900'ler önceki depremlerin tarih ve yerlerini bilemiyoruz. Ama o bölgede, çok büyük deprem bölgesinin olduğu, uzun yıllardır deprem üretmeyen bir bölge değil.



Türkiye'de 7'den büyük deprem üretecek bazı bölgeler var. Özellikle geleceğe dönük deprem olacak söylentilerinden uzak durmak lazım. Çünkü dünyada hiçbir ülke, hiçbir üniversite, hiçbir kuruluş depremin zamanını önceden bilecek yetkinliğe sahip değil.



O nedenle civardaki insanları da tedirgin edecek, "büyük deprem bekliyorum" şeklindeki söylemler doğru değil. Bu noktada bilim insanı sorumluluğuyla davranmak gerekiyor."

Balıkesir'de artçı depremler nedeniyle çok sayıda vatandaş evlerine girmek yerine dışarıda kalmayı tercih etti.