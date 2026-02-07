Balıkesir Sındırgı yeni güne depremle başladı. Aynı dakika içinde üç deprem oldu

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde aynı dakika içinde üç ayrı deprem meydana geldi.

Saat 09.41'de önce 3,5 büyüklüğünde bir deprem oldu. Acil Durum ve Afet Yönetim Başkanlığı, bu depremin 8,13 kilometre derinlikte gerçekleştiğini bildirdi.

Bu depremden 10 saniye sonra yine Sındırgı ilçesinde 4,1 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha kaydedildi. AFAD, bu depremin 6,84 kilometre derinlikte yaşandığını açıkladı.

Sındırgı'da yine 10 saniye sonra bu kez 4 büyüklüğünde üçüncü bir deprem daha yaşandı. Bu depremin 7,87 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.

Art arda gerçekleşen üç deprem sonrası şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.

BALIKSİR'DE ARTÇILAR SÜRÜYOR

Sındırgı, 10 Ağustos ve 27 Ekim'de meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremler sonrası “Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi” ilan edilmişti.

Ağustos ayından beri devam eden sismik hareketlilik sürerken, ilçede zaman zaman bu büyüklükte depremler meydana geliyor.