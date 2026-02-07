Balıkesir Sındırgı yeni güne depremle başladı. Aynı dakika içinde üç deprem oldu
07.02.2026 09:56
Son Güncelleme: 07.02.2026 11:13
Sındırgı ilçesinde artçı depremler olmaya devam ediyor.
Balıkesir yeni güne art arda meydana gelen üç depremle başladı. Saat 09.41'de önce 3,5 büyüklüğünde deprem oldu. Bu depremin hemen ardından 4,1 ve 4 büyüklüğünde iki deprem daha kaydedildi.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde aynı dakika içinde üç ayrı deprem meydana geldi.
Saat 09.41'de önce 3,5 büyüklüğünde bir deprem oldu. Acil Durum ve Afet Yönetim Başkanlığı, bu depremin 8,13 kilometre derinlikte gerçekleştiğini bildirdi.
Bu depremden 10 saniye sonra yine Sındırgı ilçesinde 4,1 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha kaydedildi. AFAD, bu depremin 6,84 kilometre derinlikte yaşandığını açıkladı.
Sındırgı'da yine 10 saniye sonra bu kez 4 büyüklüğünde üçüncü bir deprem daha yaşandı. Bu depremin 7,87 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.
Art arda gerçekleşen üç deprem sonrası şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.
BALIKSİR'DE ARTÇILAR SÜRÜYOR
Sındırgı, 10 Ağustos ve 27 Ekim'de meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremler sonrası “Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi” ilan edilmişti.
Ağustos ayından beri devam eden sismik hareketlilik sürerken, ilçede zaman zaman bu büyüklükte depremler meydana geliyor.
SON DEPREMLER LİSTESİKaynak: Afad
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|Sındırgı (Balıkesir)
|07 Şubat 2026 09:11
|39.1744
|28.3039
|7.53
|2.10
|Sındırgı (Balıkesir)
|07 Şubat 2026 09:10
|39.1506
|28.2983
|7.69
|2.30
|Sındırgı (Balıkesir)
|07 Şubat 2026 09:04
|39.1725
|28.3258
|7.00
|1.20
|Beypazarı (Ankara)
|07 Şubat 2026 08:57
|40.1764
|31.7556
|7.07
|2.10
|Kocasinan (Kayseri)
|07 Şubat 2026 08:34
|38.8942
|35.5867
|10.53
|2.00
|Simav (Kütahya)
|07 Şubat 2026 07:51
|39.2328
|28.9994
|6.76
|1.30
|Ege Denizi - [07.78 km] Bodrum (Muğla)
|07 Şubat 2026 07:47
|36.9044
|27.2539
|8.20
|1.90
|Kale (Malatya)
|07 Şubat 2026 07:42
|38.3392
|38.8106
|9.34
|1.80
|Afşin (Kahramanmaraş)
|07 Şubat 2026 07:30
|38.1422
|36.8328
|7.00
|1.20
|Menteşe (Muğla)
|07 Şubat 2026 07:26
|37.0803
|28.2858
|6.97
|1.60
|Akhisar (Manisa)
|07 Şubat 2026 07:18
|39.2019
|27.9897
|10.33
|1.70
|Köyceğiz (Muğla)
|07 Şubat 2026 07:08
|37.0006
|28.9136
|7.00
|1.60
|Sındırgı (Balıkesir)
|07 Şubat 2026 06:44
|39.1556
|28.2283
|7.18
|1.70
|Ahırlı (Konya)
|07 Şubat 2026 06:32
|37.4103
|32.1908
|7.00
|1.40
|Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [20.73 km] Ayvacık (Çanakkale)
|07 Şubat 2026 06:04
|39.3072
|26.2103
|14.34
|2.50
|Menteşe (Muğla)
|07 Şubat 2026 06:00
|37.0628
|28.2458
|7.00
|1.70
|Sivrice (Elazığ)
|07 Şubat 2026 05:28
|38.4694
|39.1606
|10.33
|1.20
|Sındırgı (Balıkesir)
|07 Şubat 2026 05:19
|39.1358
|28.1447
|6.99
|1.30
|Beyşehir (Konya)
|07 Şubat 2026 04:57
|37.5717
|31.4419
|7.00
|1.60
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|07 Şubat 2026 04:40
|37.7392
|36.5708
|6.98
|1.20
|Simav (Kütahya)
|07 Şubat 2026 04:31
|39.2356
|28.9658
|11.21
|1.20