Balıkesir Sındırgı'da 4,0 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 12.06'da 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 10,19 kilometre olarak kaydedildi.

6,1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM MEYDANA GELMİŞTİ

Öte yandan Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos'ta 6,1 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Geniş bir alanda hissedilen depremde Sındırgı ilçesindeki bir bina ile kırsal alanda 12'si metruk 15 yapı yıkıldı.

Depremde bir kişi yaşamını yitirdi, 29 kişi de yaralandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise dün yaptığı açıklamada Sındırgı'da 675'i konut, 70'i iş yeri, 86'sı ahır ve depo; toplam 831 bağımsız bölümün ağır hasarlı veya yıkık olduğunu belirtti.

Ayrıca depremin ardından bölgede artçı sarsıntılar sürüyor.