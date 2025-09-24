Balıkesir Sındırgı'da 4,5 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 01.27'de merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği ise 7 kilometre olarak kaydedildi.

Çevre il ve ilçelerden de hissedilen depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

6,1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLMUŞTU



Sındırgı'da, 10 Ağustos'ta meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde çok sayıda ev ve işyeri zarar görmüştü.



O depremden bu yana ilçede zaman zaman artçı sarsıntılar yaşanmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde de yine 4,9 ve 4,5'lik iki sarsıntı yaşanmıştı.



SON DEPREMLER LİSTESİ

