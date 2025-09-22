Balıkesir Sındırgı'da 4.9 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 00.05'te 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Balıkesir ve ilçelerinin yanı sıra İstanbul, Yalova, Bursa, İzmir ve Çanakkale ile ilçelerinden de hissedildi. Sarsıntıyla birlikte sokaklara çıkan vatandaşlar kısa süreli endişe yaşadı.

AFAD’dan yapılan açıklamada, “Balıkesir ilimizin Sındırgı ilçesinde meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir” denildi.

VALİ USTAOĞLU: AN İTİBARİYLE OLUMSUZ BİR DURUM YOK

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, deprem sonrası AFAD ve ilgili kurumların tüm ekipleriyle saha taramalarını başlattığını belirterek, "Çalışmalar devam etmektedir. An itibarıyla olumsuz bir durum yoktur. 112 Acil Çağrı Merkezimize ulaşan olumsuz bir ihbar bulunmamaktadır Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadesini kullandı.