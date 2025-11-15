Balıkesir Sındırgı'da 4,4 büyüklüğünde deprem

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos ve 27 Ekim'de meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından ilçede artçı depremler de sürüyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 12,1 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Ayrıca saat 11.08'de de merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 3,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.