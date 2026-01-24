Balıkesir Sındırgı'da 5,1 büyüklüğünde deprem oldu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 5,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 11,04 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Deprem İstanbul başta olmak üzere Marmara ve Ege Bölgesi'nde de hissedildi.

VALİ USTAOĞLU: AN İTİBARİYLE OLUMSUZ BİR DURUM YOK

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, "Sındırgı ilçemizde 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. An itibarıyla olumsuz bir durum yoktur. AFAD ve ilgili kurumlarımız tarafından saha taramaları devam etmektedir

Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da tüm ekiplerin sahada olduğunu ve taramaların yapıldığını söyledi.

BURHANETTİN DURAN: RESMİ KURUMLARIN AÇIKLAMALARI DİKKATE ALINMALI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

İlgili tüm kurum ve birimlerimiz, kendi görev ve sorumluluk alanlarında saha tarama ve durum tespit çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir.

Vatandaşlarımızdan, resmî kurumlarımızın yapacağı açıklamaları ve teyitli bilgileri takip etmelerini; doğruluğu teyit edilmemiş paylaşımlara itibar etmemelerini önemle rica ediyoruz." dedi.

4 ÜZERİ ART ARDA SARSINTILAR YAŞANMIŞTI

Geçtiğimiz gün Sındırgı ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana gelirken, ardından 4,1 ve 4,4 büyüklüğünde artçı sarsıntılar yaşanmıştı.

“ARTÇI BİR DEPREMDİR”

Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Şerif Barış, bu depremin 6,1'lik depremin artçısı olduğunu söyledi.

NTV canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan Şerif Barış, “Artçı olmasının sebebi 6'dan büyük depremlerin artçıları en az 1 yıl sürer. Artçılarda bir düzen olmaz, aralarında süre uzar ama zaman böyle büyük br sarsıntı olur. Ama böyle bir düzen yok.” dedi.

"Bu deprem 5,5, 6,1 olsaydı üçüncü bir ana şok olarak değerlendirilecekti" diyen Barış, “Gelecekle ilgili tahmin yapmak bizim işimiz değil. İkiz depremler Türkiye'de genellikle pek olmayan depremler. Kahramanmaraş depremleri ikiz depremdi. Sındırgı'da Türkiye'nin deprem tarihinde çok kısa süre içinde 6,1, 6,2 deprem de nadir bir olaydı. Üçüncü olacak diye veriye dayalı bir tahmin yok. Artçıların bu şekilde bitmesini bekliyoruz.” diye konuştu.



Şerif Barış, bu depremin İstanbul Marmara'daki bir fayı tetiklemesinin mümkün olmadığını söyledi.