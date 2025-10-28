Balıkesir Sındırgı'da 6,1 büyüklüğünde deprem

Bir can kaybı olmadığını belirten Ustaoğlu, "Hastanelerimize müracaat eden 22 vatandaşımız var. Bunlardan 4 tanesi taburcu oldu. Hayali tehlikesi olan bir vatandaşımız yok.” diye konuştu.

Saat 01.30'da açıklama yapan Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, daha önceki depremde ağır hasarlı olan ve kimsenin yaşamadığı 3 binanın ve Sındırgı merkezde 2 katlı bir dükkanın yıkıldığını açıkladı.

Balıkesir Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, deprem nedeniyle il genelinde eğitime 1 gün ara verildi. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin idari izinli sayılacağı açıklandı.

Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak, bölgede 4-5 binanın yıkıldığını belirterek, "Bazı mahallere ulaşamadık. İlk bilgilere göre can kaybı yok. Enkazlarda tarama yapacağız." dedi. Balıkesir itfaiyesi ise bölgede 3 boş binanın yıkıldığını bildirdi.

ARTÇI DEPREMLER SÜRÜYOR Bu depremden sonra saat 22.50'de 4,2 büyüklüğünde, saat 22.51'de 4,0 büyüklüğünde, saat 23.04'te 4,2 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Bölgede 4 büyüklüğünün altında da çok sayıda artçı deprem yaşandı.

NTV'ye açıklamalarda bulunan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın "Hepimiz teyakkuz halindeyiz. Oraya gittiğimizde daha detaylı şekilde inceleme fırsatımız olacak. Bazı ihbarlar var ama net olmak lazım bu konularda. Şu anda bu yaşanan depremin durumuyla alakalı biz vatandaşlarımızın yanındayız, emrindeyiz." açıklamalarında bulundu.

NTV Bölge Temsilcisi Merih Ak, İzmir'deki deprem sırasında panik yaşandığını aktarırken, "Artçıları depremden çok daha fazla hissettik ve daha fazla sürdü.10 Ağustos'taki depremde bu kadar panik yoktu, insanlar açık alanlara akın etti. Alsancak'taki Kordon insan akınına uğradı, trafik tıkandı." dedi.