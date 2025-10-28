Balıkesir Sındırgı'da 6,1 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı, İstanbul dahil Marmara bölgesinde hissedildi. Bölgede artçı depremler sürüyor.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 27 Ekim saat 22.48'de 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul ve çevre illerde de hissedildi.
ARTÇI DEPREMLER SÜRÜYOR
Bu depremden sonra saat 22.50'de 4,2 büyüklüğünde, saat 22.51'de 4,0 büyüklüğünde, saat 23.04'te 4,2 büyüklüğünde depremler meydana geldi.
Bölgede 4 büyüklüğünün altında da çok sayıda artçı deprem yaşandı.
Aynı bölgede 10 Ağustos 2025 tarihinde de 6,1 büyüklüğünde deprem olmuştu.
BAZI BİNALAR YIKILDI
Bakan Yerlikaya, 3 bina ve 1 dükkanın yıkıldığını belirtti.
Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak, bölgede 4-5 binanın yıkıldığını belirterek, "Bazı mahallere ulaşamadık. İlk bilgilere göre can kaybı yok. Enkazlarda tarama yapacağız." dedi.
Balıkesir itfaiyesi ise bölgede 3 boş binanın yıkıldığını bildirdi.
OKULLAR 1 GÜN TATİL EDİLDİ
Balıkesir Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, deprem nedeniyle il genelinde eğitime 1 gün ara verildi.
Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin idari izinli sayılacağı açıklandı.
BALIKESİR VALİSİ USTAOĞLU: 22 YARALIDAN 4'Ü TABURCU OLDU
Saat 01.30'da açıklama yapan Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, daha önceki depremde ağır hasarlı olan ve kimsenin yaşamadığı 3 binanın ve Sındırgı merkezde 2 katlı bir dükkanın yıkıldığını açıkladı.
Bir can kaybı olmadığını belirten Ustaoğlu, "Hastanelerimize müracaat eden 22 vatandaşımız var. Bunlardan 4 tanesi taburcu oldu. Hayali tehlikesi olan bir vatandaşımız yok.” diye konuştu.
NTV'ye açıklamalarda bulunan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın "Hepimiz teyakkuz halindeyiz. Oraya gittiğimizde daha detaylı şekilde inceleme fırsatımız olacak. Bazı ihbarlar var ama net olmak lazım bu konularda. Şu anda bu yaşanan depremin durumuyla alakalı biz vatandaşlarımızın yanındayız, emrindeyiz." açıklamalarında bulundu.
NTV Bölge Temsilcisi Merih Ak, İzmir'deki deprem sırasında panik yaşandığını aktarırken, "Artçıları depremden çok daha fazla hissettik ve daha fazla sürdü.10 Ağustos'taki depremde bu kadar panik yoktu, insanlar açık alanlara akın etti. Alsancak'taki Kordon insan akınına uğradı, trafik tıkandı." dedi.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: SAHADA İNCELEME ÇALIŞMASI SÜRÜYOR
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
"Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen ve çevre illerimizde de hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. AFAD’ımız başta olmak üzere ilgili birimlerimiz sahada inceleme ve kontrol çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir. Biz de süreci yakından takip etmekteyiz. Rabb’im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza buyursun."
AFAD: HASARLI BİNALARA GİRMEYİN
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), bölgedeki hasarlı yapılara girilmemesi uyarısında bulundu.
AFAD'dan yapılan açıklamada, "Riskli binaların çevresinde bulunmayın. İletişiminizi kısa mesaj servisi (SMS) ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden sürdürün. Resmi birimlerin uyarılarını takip edin." ifadelerine yer verildi.
