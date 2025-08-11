Balıkesir Sındırgı'da 6,1 büyüklüğünde deprem: 1 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi yaralandı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesinde de hissedildi. AFAD, saat 19.53'te meydana gelen depremin yerin 11 kilometre derinliğinde olduğunu açıkladı. Deprem, Balıkesir merkezin yanı sıra İzmir, Kütahya, Yalova, İstanbul, Manisa, Uşak, Aydın, Eskişehir, Sakarya Yalova ve Tekirdağ'da da hissedildi. Depremin ardından çok sayıda artçı sarsıntı yaşandı. Sındırgı'da çöken bir binanın enkazında kalan 6 kişi kurtarıldı. 1 kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

BALIKESİR YAKINLARINDAKİ FAYLAR



Edremit fay zonu, Biga Yarımadası güneyinde Edremit Körfezi ile Kazdağı yükselimi arasında yer almakta olan Edremit Fay Zonu, Edremit Körfezi’ni kuzeyden boydan boya sınırlandırır ve doğu ucunda kuzey doğu ve Güney doğu doğrultusunu kazanarak Kalkım ilçesi batısına kadar uzanır.



Havran - Balıkesir Fay Zonu; Edremit ile Balıkesir arasındaki alanda haritalanan 120 km uzunluğa ve 10-12 km genişliğe sahiptir. Kuzeybatı ve güneybatıya eğimli birçok fay parçasından oluşan genelde sağ yanal doğrultu atımlı diri fay Havran–Balıkesir Fay Zonu olarak isimlendirilir.



Yenice-Gönen Fayı; Biga Yarımadası kuzeydoğusunda, Balıkesir ve Çanakkale il sınırları içinde yer alan Yenice Gönen Fayı, güneybatıda Yenice ilçesi civarından kuzeydoğuya doğru, Gönen doğusundaki Tütüncü ilçesine dek uzanır.



Bekten Fayı; Yenice-Gönen Fayının ana kollarından biri kabul edilen Bekten Fayı, Yenice ilçe merkezinin kuzeyindeki Sofular ile Sazak Köyleri arasında uzanır.



Edincik Fayı; Edincik Fayı, Bandırma Körfezi’nin kuzeybatı, Edincik Körfezi’nin ise güneydoğu kıyıları boyunca uzanır.

ALİ YERLİKAYA: 1 VATANDAŞIMIZ ÖLDÜ, 29 YARALIMIZ VAR, DURUMU AĞIR OLAN YOK İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depremin merkez üssü Sındırgı'ya gelerek açıklama yaptı.



Yerlikaya, "Bütün kamu kurum ve kuruluşlarımız el ele vererek yaptığımız ilk şey arama ve tarama yapmak. İlk etapta bir binamızda yıkım, ahırlarda hasar olduğunu gördük. Kendiliğinden çıkan iki vatandaşımız oldu. Çok hızlı yapılan arama kurtarma ile 4 vatandaşımız kurtarıldı. Ne yazık ki kurtarılanlardan 81 yaşındaki bir büyüğümüz hayatını kaybetti. Yakınlarına tüm Sındırgılı kardeşlerime başsağlığı diliyorum. Arama kurtarma bu binada tamamlandı. 68 kırsal mahallemizde arama tarama tamamlandı. Burada 12'si metruk 16 yıkık bina olduğunu tespit ettik. 4'ünde yaşam bulunuyor, şükürler olsunki vatandaşlarımız buradan sağ salim çıkmayı başarmıştır. Şu an itibariyle ilan ediyoruz arama kurtarmalarda herhangi bir başka yıkık dökük bina yoktur. Toplam 29 vatandaşımız da yaralanmıştır. Ağır yaralımız yoktur. Binası ile ilgili endişe ettiği bir şeyi olan vatandaşların evlere girmemesinde fayda vardır" dedi.

23.00 - BAŞKAN AKIN: 1 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETTİ Depremde enkaz altıdan kurtarılan 1 vatandaş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Akın, "Bir büyüğümüz hayatını kaybetti, üzgünüz" dedi.

22.10 - AFAD: 20 ARTÇI SARSINTI MEYDANA GELDİ AFAD'dan depreme ilişkin bir genel bilgilendirme açıklaması yapıldı. Açıklamada "Deprem en çok Balıkesir, İzmir, Manisa ve İstanbul illerinde hissedilmiştir" denildi.

Açıklamanın tamamı şöyle:

"Bugün, saat 19.53'te Balıkesir ili Sındırgı ilçesinde 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.



Deprem en çok Balıkesir, İzmir, Manisa ve İstanbul illerinde hissedilmiştir.



Şu ana kadar;

▪️ 0 – 3.0 arası, 15 adet

▪️ 4.0 - 5.0 aras, 5 adet

olmak üzere toplam 20 artçı deprem meydana gelmiştir.



Bölgedeki arama kurtarma çalışmalarında;

👥 319 personel

🚐 79 araç

görev yapmaktadır.



Bölgede bulunan Afet Yönetim Merkezleri, Valiler başkanlığında toplanmıştır.



An itibarıyla 112 Acil Çağrı Merkezlerine 24 Hasar ihbarı gelmiş olup, tarama çalışmaları devam etmektedir.



Sındırgı ilçesinde 1 bina yıkılmıştır. Arama kurtarma çalışmaları sonucu enkazdan 4 kişi canlı olarak çıkarılmış, bir kişinin kurtarma çalışmaları devam etmektedir."



22.05- BURSA'DAN BALIKESİR'E KURTARMA EKİPLERİ SEVK EDİLDİ Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki deprem Bursa'da da hissedildi. AFAD tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ve Bursa İl Jandarma Komutanlığı birimleriyle yapılan görüşmelerde şu ana kadar olumsuz bir durum bilgisi alınmadığı belirtildi. AFAD'ın organizesinde ekipler, Balıkesir'de yıkımların olduğu bölgeye doğru harekete geçti. Bursa AFAD Arama Kurtarma Birliği'nden 10 personel, 4 araç, 1 arama kurtarma köpeği, JAK Arama Kurtarma Ekibi'nden 15 personel, 3 araç, Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinden 8 personel ve 2 araç, BUSKİ Arama Kurtarma Ekibi'nden 15 personel ve 3 araç, ANDA Arama Kurtarma Ekibi'nden 13 personel ve 3 araç, AKUT Arama Kurtarma Ekibi'nden 5 personel ve 1 araç, Kumtanesi Arama Kurtarma Ekibi'nden 10 personel ve 2 araç, Arama Kurtarma Ekibi'nden 8 personel, 2 araç, 2 arama kurtarma köpeği, Yıldırım Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi'nden 15 personel ve 2 araç, UMKE'den 24 personel ve 8 araç, Türk Kızılay'dan 5 personel, 3 araç ve 1 müdahale aracı deprem bölgesine sevk edildi.



21.50- AFAD: AFET MÜDAHALE PLANI DEVREYE ALINDI AFAD'den 6,1 büyüklüğündeki depreme ilişkin yapılan son açıklamada

Türkiye Afet Müdahale Planı'nın (TAMP) devreye alındığı belirtildi.



Açıklamada şunlar kaydedildi: "Bugün, saat 19.53’te Balıkesir ilimiz Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin hemen ardından Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) devreye alınmıştır.



İçişleri Bakanımız Sn.Ali Yerlikaya ve AFAD Başkanımız Vali Sn.Ali Hamza Pehlivan çalışmaları yerinde koordine etmek üzere bölgeye intikal etmiştir.



İçişleri Bakan Yardımcılarımız Sn.Münir Karaloğlu ve Sn.Mehmet Aktaş başkanlığında tüm afet gruplarının temsilcileri, AFAD Başkanlık Afet Yönetimi Merkezi'nde toplanmıştır. Gelişmeler anlık olarak takip edilmektedir." Öte yandan AFAD, saat 21.27'de 4,1 büyüklüğünde artçı bir depremin daha meydana geldiğini kaydetti.

21:40 - BAKAN YERLİKAYA: 1 VATANDAŞIMIZ DAHA KURTARILDI İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depremde kaymakamlık binasının yanında bulunan yıkılan binaya ilişkin son yaptığı açıklamada enkazda kalan 6 kişiden 5'inin kurtarıldığını duyurdu. Yerlikaya, "Sındırgı ilçemizde yıkılan binada 1 vatandaşımız daha kurtarılmıştır. 1 vatandaşımızı kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Gelişmelerden bilgi verilecektir" dedi.

21:35- BAKAN KURUM: HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremin ardından ekiplerin sahada hasar tespit çalışmaları yaptığını ve teyakkuz halinde olduklarını bildirdi.



Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:



"Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 6,1 büyüklüğündeki deprem sonrası ekiplerimiz sahada hasar tespit çalışmalarını yapıyorlar. Bütün birimlerimizle teyakkuz halindeyiz, gelen ihbarları tek tek değerlendiriyoruz. Bu süreçte vatandaşlarımızın hasarlı binalara girmemelerini önemle rica ediyoruz. Gelişmeleri takip ediyoruz, tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun."

21.30 - BAŞKAN AKIN: HERHANGİ BİR CAN KAYBIMIZ YOK

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, şu ana kadar ellerine ulaşan bilgiye göre herhangi bir can kaybının olmadığını bildirdi. Valilik, belediye, 112, AFAD gibi tüm kurumların tam bir mutabakat halinde çalışmalarına devam ettiğini ifade eden Akın, bu tür dönemlerde birlik ve beraberliğin önemine işaret etti.



Sındırgı ilçesine doğru seyir halinde olduğunu anlatan Akın, şöyle konuştu: "Az sonra vali beyle beraber ilçe merkezinde olacağız. Beraber bölgelerde olacağız. Ekiplerimizin hepsini oraya yönlendirdik. Ekiplerimiz, arama, kurtarma ve tarama faaliyetlerini sürdürüyor. Temennimiz herhangi bir can kaybının olmaması yönünde. Şu ana kadar elimize ulaşan bilgiye göre şükürler olsun herhangi bir can kaybımız yok."



Akın, şu ana kadar Balıkesir'in diğer ilçelerinden herhangi bir yıkım ihbarı almadıklarını belirterek, "Gerekli açıklamayı orada hep beraber yapacağız. Kriz masası oluşturuldu. Oraya doğru gidiyoruz. Sorumlu hareket etmemiz lazım. Tüm imkanlarımızı seferber ettik. Sağ olsunlar, diğer belediyelerimiz de çalışmalara destek veriyor" diye konuştu.

21.20 - BAKAN MEMİŞOĞLU: 4 YARALININ TEDAVİLERİ DEVAM EDİYOR Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ise depremde yaralanan vatandaşlara ilişkin bir açıklama yaptı. Memişoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Balıkesir’de meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremde, şu ana kadar 4 yaralının tedavileri hastanelerimizde devam etmekte olup, hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürmekte, süreci tüm ilgili kurumlarımızla yakından takip etmekteyiz. Yaralılarımıza acil şifalar, tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

21.00 - YERLİKAYA: 1 BİNA YIKILDI, İKİ KİŞİ KURTARILDI İçişleri Bakanı Yerlikaya depreme ilişkin son yaptığı açıklamada, depremde yıkılan bir binadaki 2 vatandaşın kurtarıldığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sındırgı ilçemizde bir bina yıkılmıştır. Bina içindeki 2 vatandaşımız kurtarıldı, 2 vatandaşımızı kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Çevre köylerde jandarmamız tarama çalışmalarına devam etmektedir. Gelişmelerden bilgi verilecektir" ifadelerini kullandı.

20:45 - AFAD: 7 ARTÇI SARSINTI YAŞANDI

AFAD'dan yapılan açıklamada "10 Ağustos 2025 tarihinde saat 19.53'te Balıkesir ili Sındırgı ilçesinde 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem Manisa, İzmir, Uşak ve Bursa illerinde hissedilmiştir. Şu ana kadar büyüklüğü 3.0 üzerinde toplam 7 artçı deprem meydana gelmiştir. An itibarıyla saha taramaları devam etmektedir" denildi.

20.43 - "İKİ KİŞİYİ KURTARMA ÇALIŞMAMIZ SÜRÜYOR" Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak, deprem nedeniyle 10'un üzerinde bina yıkıldığı ihbarı geldiğini, enkaz altından iki kişinin kurtarılma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Belediye Başkanı Sak, merkezde yıkılan bir binadan 4 kişinin kurtarıldığını, iki kişinin kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Birçok mahalleden ihbarlar geldiğini belirten Sak, can kaybıyla ilgili bir bilginin olmadığını aktardı.

20:30 - CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN MESAJ Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balıkesir'de meydana gelen ve bölge illerde de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dilekleri iletti. Erdoğan, "(Balıkesir) İlk andan itibaren ilgili tüm kurumlarımız harekete geçmiş olup gereken adımları atmaktadır. Biz de çalışmaları yakından takip ediyoruz" dedi.



20:20 - URALOĞLU: TELEFON OPERATÖRLERİNDE KESİNTİ YOK Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Balıkesir’deki deprem sonrası ilk belirlemelere göre ulaşım akslarında herhangi bir olumsuzluk tespit edilmediğini duyurdu.

Uraloğlu, sosyal medya hesabından, merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan depreme ilişkin paylaşımda bulundu.



Meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten, Uraloğlu şunları kaydetti:



"İlk belirlemelere göre ulaşım akslarımızda herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir. Ekiplerimiz sahada tarama faaliyetlerini sürdürmektedir. Rabb'im ülkemizi her türlü afetten korusun."



Bakan Uraloğlu NTV'ye yaptığı açıklamada ise "Telefon operatörlerinden rapor aldım, kesinti yok" diye konuştu.

20:10 - SINDIRGI'DA BİR BİNA YIKILDI NTV Bölge temsilcisi Merih Ak, canlı yayında Sındırgı'da bir binanın yıkıldığı bilgisini verdi.



20:05: İKİ ARTÇI SARSINTI MEYDANA GELDİ 6,1 büyüklüğündeki depremin 8 dakika sonrasında saat 20.01'de 4,6, 20.05'te ise 4,1 büyüklüğüklerinde artçı sarsıntılar yaşandı.