Balıkesir Sındırgı'da 6,1 büyüklüğünde deprem: Enkaz altında kalan 1 kişi hayatını kaybetti
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesinde de hissedildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ilçede bir binanın çöktüğünü ve enkaz altında kalan 4 vatandaşın kurtarıldığını kaydetti. Yerlikaya 1 vatandaşı kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi. AFAD, depremin ardından toplam 20 artçı sarsıntı yaşandığını duyurdu. Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Akın, enkaz altında kalan bir vatandaşın hayatını kaybettiğini açıkladı.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesinde de hissedildi. AFAD, saat 19.53'te meydana gelen depremin yerin 11 kilometre derinliğinde olduğunu açıkladı. Deprem, Balıkesir merkezin yanı sıra İzmir, Kütahya, Yalova, İstanbul, Manisa, Uşak, Aydın, Eskişehir, Sakarya Yalova ve Tekirdağ'da da hissedildi. Depremin ardından çok sayıda artçı sarsıntı yaşandı. Sındırgı'da çöken bir binanın enkazında kalan 5 kişiden 4'ü yapılan çalışmalar sonucu kurtarıldı.
BALIKESİR YAKINLARINDAKİ FAYLAR
Edremit fay zonu, Biga Yarımadası güneyinde Edremit Körfezi ile Kazdağı yükselimi arasında yer almakta olan Edremit Fay Zonu, Edremit Körfezi’ni kuzeyden boydan boya sınırlandırır ve doğu ucunda kuzey doğu ve Güney doğu doğrultusunu kazanarak Kalkım ilçesi batısına kadar uzanır.
Havran - Balıkesir Fay Zonu; Edremit ile Balıkesir arasındaki alanda haritalanan 120 km uzunluğa ve 10-12 km genişliğe sahipTİR. Kuzeybatı ve güneybatıya eğimli birçok fay parçasından oluşan genelde sağ yanal doğrultu atımlı diri fay Havran–Balıkesir Fay Zonu olarak isimlendirilir.
Yenice-Gönen Fayı; Biga Yarımadası kuzeydoğusunda, Balıkesir ve Çanakkale il sınırları içinde yer alan Yenice Gönen Fayı, güneybatıda Yenice ilçesi civarından kuzeydoğuya doğru, Gönen doğusundaki Tütüncü ilçesine dek uzanır.
Bekten Fayı; Yenice-Gönen Fayının ana kollarından biri kabul edilen Bekten Fayı, Yenice ilçe merkezinin kuzeyindeki Sofular ile Sazak Köyleri arasında uzanır.
Edincik Fayı; Edincik Fayı, Bandırma Körfezi’nin kuzeybatı, Edincik Körfezi’nin ise güneydoğu kıyıları boyunca uzanır.
23.00 - BAŞKAN AKIN: 1 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETTİ
22.10 - AFAD: 20 ARTÇI SARSINTI MEYDANA GELDİ
AFAD'dan depreme ilişkin bir genel bilgilendirme açıklaması yapıldı. Açıklamada "Deprem en çok Balıkesir, İzmir, Manisa ve İstanbul illerinde hissedilmiştir" denildi.
Açıklamanın tamamı şöyle:
"Bugün, saat 19.53'te Balıkesir ili Sındırgı ilçesinde 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.
Deprem en çok Balıkesir, İzmir, Manisa ve İstanbul illerinde hissedilmiştir.
Şu ana kadar;
▪️ 0 – 3.0 arası, 15 adet
▪️ 4.0 - 5.0 aras, 5 adet
olmak üzere toplam 20 artçı deprem meydana gelmiştir.
Bölgedeki arama kurtarma çalışmalarında;
👥 319 personel
🚐 79 araç
görev yapmaktadır.
Bölgede bulunan Afet Yönetim Merkezleri, Valiler başkanlığında toplanmıştır.
An itibarıyla 112 Acil Çağrı Merkezlerine 24 Hasar ihbarı gelmiş olup, tarama çalışmaları devam etmektedir.
Sındırgı ilçesinde 1 bina yıkılmıştır. Arama kurtarma çalışmaları sonucu enkazdan 4 kişi canlı olarak çıkarılmış, bir kişinin kurtarma çalışmaları devam etmektedir."
22.05- BURSA'DAN BALIKESİR'E KURTARMA EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
21.50- AFAD: AFET MÜDAHALE PLANI DEVREYE ALINDI
AFAD'den 6,1 büyüklüğündeki depreme ilişkin yapılan son açıklamada
Türkiye Afet Müdahale Planı'nın (TAMP) devreye alındığı belirtildi.
Açıklamada şunlar kaydedildi: "Bugün, saat 19.53’te Balıkesir ilimiz Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin hemen ardından Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) devreye alınmıştır.
İçişleri Bakanımız Sn.Ali Yerlikaya ve AFAD Başkanımız Vali Sn.Ali Hamza Pehlivan çalışmaları yerinde koordine etmek üzere bölgeye intikal etmiştir.
İçişleri Bakan Yardımcılarımız Sn.Münir Karaloğlu ve Sn.Mehmet Aktaş başkanlığında tüm afet gruplarının temsilcileri, AFAD Başkanlık Afet Yönetimi Merkezi'nde toplanmıştır. Gelişmeler anlık olarak takip edilmektedir."
Öte yandan AFAD, saat 21.27'de 4,1 büyüklüğünde artçı bir depremin daha meydana geldiğini kaydetti.
21:40 - BAKAN YERLİKAYA: 1 VATANDAŞIMIZ DAHA KURTARILDI
21:35- BAKAN KURUM: HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 6,1 büyüklüğündeki deprem sonrası ekiplerimiz sahada hasar tespit çalışmalarını yapıyorlar. Bütün birimlerimizle teyakkuz halindeyiz, gelen ihbarları tek tek değerlendiriyoruz. Bu süreçte vatandaşlarımızın hasarlı binalara girmemelerini önemle rica ediyoruz. Gelişmeleri takip ediyoruz, tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun."
21.30 - BAŞKAN AKIN: HERHANGİ BİR CAN KAYBIMIZ YOK
Sındırgı ilçesine doğru seyir halinde olduğunu anlatan Akın, şöyle konuştu: "Az sonra vali beyle beraber ilçe merkezinde olacağız. Beraber bölgelerde olacağız. Ekiplerimizin hepsini oraya yönlendirdik. Ekiplerimiz, arama, kurtarma ve tarama faaliyetlerini sürdürüyor. Temennimiz herhangi bir can kaybının olmaması yönünde. Şu ana kadar elimize ulaşan bilgiye göre şükürler olsun herhangi bir can kaybımız yok."
Akın, şu ana kadar Balıkesir'in diğer ilçelerinden herhangi bir yıkım ihbarı almadıklarını belirterek, "Gerekli açıklamayı orada hep beraber yapacağız. Kriz masası oluşturuldu. Oraya doğru gidiyoruz. Sorumlu hareket etmemiz lazım. Tüm imkanlarımızı seferber ettik. Sağ olsunlar, diğer belediyelerimiz de çalışmalara destek veriyor" diye konuştu.
21.20 - BAKAN MEMİŞOĞLU: 4 YARALININ TEDAVİLERİ DEVAM EDİYOR
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ise depremde yaralanan vatandaşlara ilişkin bir açıklama yaptı.
Memişoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Balıkesir’de meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremde, şu ana kadar 4 yaralının tedavileri hastanelerimizde devam etmekte olup, hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürmekte, süreci tüm ilgili kurumlarımızla yakından takip etmekteyiz. Yaralılarımıza acil şifalar, tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.
21.00 - YERLİKAYA: 1 BİNA YIKILDI, İKİ KİŞİ KURTARILDI
İçişleri Bakanı Yerlikaya depreme ilişkin son yaptığı açıklamada, depremde yıkılan bir binadaki 2 vatandaşın kurtarıldığını açıkladı.
Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sındırgı ilçemizde bir bina yıkılmıştır. Bina içindeki 2 vatandaşımız kurtarıldı, 2 vatandaşımızı kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Çevre köylerde jandarmamız tarama çalışmalarına devam etmektedir. Gelişmelerden bilgi verilecektir" ifadelerini kullandı.
20:45 - AFAD: 7 ARTÇI SARSINTI YAŞANDI
20.43 - "İKİ KİŞİYİ KURTARMA ÇALIŞMAMIZ SÜRÜYOR"
Belediye Başkanı Sak, merkezde yıkılan bir binadan 4 kişinin kurtarıldığını, iki kişinin kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Birçok mahalleden ihbarlar geldiğini belirten Sak, can kaybıyla ilgili bir bilginin olmadığını aktardı.
20:30 - CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN MESAJ
20:20 - URALOĞLU: TELEFON OPERATÖRLERİNDE KESİNTİ YOK
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Balıkesir’deki deprem sonrası ilk belirlemelere göre ulaşım akslarında herhangi bir olumsuzluk tespit edilmediğini duyurdu.
Uraloğlu, sosyal medya hesabından, merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan depreme ilişkin paylaşımda bulundu.
Meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten, Uraloğlu şunları kaydetti:
"İlk belirlemelere göre ulaşım akslarımızda herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir. Ekiplerimiz sahada tarama faaliyetlerini sürdürmektedir. Rabb'im ülkemizi her türlü afetten korusun."
Bakan Uraloğlu NTV'ye yaptığı açıklamada ise "Telefon operatörlerinden rapor aldım, kesinti yok" diye konuştu.
20:10 - SINDIRGI'DA BİR BİNA YIKILDI
20:05: İKİ ARTÇI SARSINTI MEYDANA GELDİ
20:00 - ALİ YERLİKAYA: OLUMSUZ BİR DURUM YOK
