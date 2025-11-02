Balıkesir Sındırgı'da deprem (AFAD-Kandilli Son Depremler)
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Balıkesir başta olmak üzere çevre şehirlerde de hissedildi.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde artçı sarsıntılar sürüyor.
Sındırgı'da saat 15.41'de bir deprem daha meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremin büyüklüğünü 4,3 olarak açıkladı.
Sarsıntı 14,13 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Çevre şehirlerde de hissedilen deprem sonrası herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.
AFAD-KANDİLLİ SON DEPREMLER
