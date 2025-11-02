Balıkesir Sındırgı'da deprem (AFAD-Kandilli Son Depremler)

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde artçı sarsıntılar sürüyor.

Sındırgı'da saat 15.41'de bir deprem daha meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremin büyüklüğünü 4,3 olarak açıkladı.

Sarsıntı 14,13 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Çevre şehirlerde de hissedilen deprem sonrası herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.