Balıkesir Sındırgı'daki 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından Naci Görür'den ilk açıklama

Prof. Dr. Naci Görür, ntv.com.tr'ye yaptığı açıklamada Balıkesir'de meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından daha büyük bir deprem beklenmemesi gerektiğini belirtti. Prof. Dr. Görür, merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan depremin, İstanbul için bir risk oluşturmadığını söyledi.



"EVLERDEN BİR MÜDDET UZAK DURUN"

Naci Görür sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise "Alakır-Sındırgı/Balıkesir’de 6,1 deprem oldu. Deprem Simav Fay Zonu, Sındırgı Segmanı üzerinde. Sağ yönlü, yanal bir fay niteliğinde. Küçük deprem değil, hasar olabilir. Daha büyük deprem olacağını sanmıyorum. Evlerden bir müddet uzak durun." ifadelerini kullandı.

Görür, "Marmara Bölgesi'ndeki faylara stres yüklemiş, stres alanlarını etkilemiş olabilir ama ben Kuzey Anadolu Fayı’nın kuzey kolumu etkileyeceğini sanmıyorum." mesajını paylaştı.