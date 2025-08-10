Balıkesir Sındırgı'da 6,1 büyüklüğünde deprem: Enkaz altında kalanlar var
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesinde de hissedildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ilçede bir binanın çöktüğünü ve iki vatandaşın kurtarıldığını söyledi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ise depremde yaralanan 4 kişinin tedavilerinin sürdüğünü açıkladı.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesinde de hissedildi. AFAD, saat 19.53'te meydana gelen depremin yerin 11 kilometre derinliğinde olduğunu açıkladı. Deprem, Balıkesir merkezin yanı sıra İzmir, Kütahya, Yalova, İstanbul, Manisa, Uşak, Aydın, Eskişehir, Sakarya Yalova ve Tekirdağ'da da hissedildi.
BALIKESİR YAKINLARINDAKİ FAYLAR
Edremit fay zonu, Biga Yarımadası güneyinde Edremit Körfezi ile Kazdağı yükselimi arasında yer almakta olan Edremit Fay Zonu, Edremit Körfezi’ni kuzeyden boydan boya sınırlandırır ve doğu ucunda kuzey doğu ve Güney doğu doğrultusunu kazanarak Kalkım ilçesi batısına kadar uzanır.
Havran - Balıkesir Fay Zonu; Edremit ile Balıkesir arasındaki alanda haritalanan 120 km uzunluğa ve 10-12 km genişliğe sahipTİR. Kuzeybatı ve güneybatıya eğimli birçok fay parçasından oluşan genelde sağ yanal doğrultu atımlı diri fay Havran–Balıkesir Fay Zonu olarak isimlendirilir.
Yenice-Gönen Fayı; Biga Yarımadası kuzeydoğusunda, Balıkesir ve Çanakkale il sınırları içinde yer alan Yenice Gönen Fayı, güneybatıda Yenice ilçesi civarından kuzeydoğuya doğru, Gönen doğusundaki Tütüncü ilçesine dek uzanır.
Bekten Fayı; Yenice-Gönen Fayının ana kollarından biri kabul edilen Bekten Fayı, Yenice ilçe merkezinin kuzeyindeki Sofular ile Sazak Köyleri arasında uzanır.
Edincik Fayı; Edincik Fayı, Bandırma Körfezi’nin kuzeybatı, Edincik Körfezi’nin ise güneydoğu kıyıları boyunca uzanır.
21.20 - BAKAN MEMİŞOĞLU: 4 YARALININ TEDAVİLERİ DEVAM EDİYOR
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ise depremde yaralanan vatandaşlara ilişkin bir açıklama yaptı.
Memişoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Balıkesir’de meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremde, şu ana kadar 4 yaralının tedavileri hastanelerimizde devam etmekte olup, hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürmekte, süreci tüm ilgili kurumlarımızla yakından takip etmekteyiz. Yaralılarımıza acil şifalar, tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.
21.00 - YERLİKAYA: 1 BİNA YIKILDI, İKİ KİŞİ KURTARILDI
İçişleri Bakanı Yerlikaya depreme ilişkin son yaptığı açıklamada, depremde yıkılan bir binadaki 2 vatandaşın kurtarıldığını açıkladı.
Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sındırgı ilçemizde bir bina yıkılmıştır. Bina içindeki 2 vatandaşımız kurtarıldı, 2 vatandaşımızı kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Çevre köylerde jandarmamız tarama çalışmalarına devam etmektedir. Gelişmelerden bilgi verilecektir" ifadelerini kullandı.
20:45 - AFAD: 7 ARTÇI SARSINTI YAŞANDI
20.43 - "İKİ KİŞİYİ KURTARMA ÇALIŞMAMIZ SÜRÜYOR"
Belediye Başkanı Sak, merkezde yıkılan bir binadan 4 kişinin kurtarıldığını, iki kişinin kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Birçok mahalleden ihbarlar geldiğini belirten Sak, can kaybıyla ilgili bir bilginin olmadığını aktardı.
20:30 - CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN MESAJ
20:20 - URALOĞLU: ULAŞIMDA OLUMSUZLUK YOK
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Balıkesir’deki deprem sonrası ilk belirlemelere göre ulaşım akslarında herhangi bir olumsuzluk tespit edilmediğini duyurdu.
Uraloğlu, sosyal medya hesabından, merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan depreme ilişkin paylaşımda bulundu.
Meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten, Uraloğlu şunları kaydetti:
"İlk belirlemelere göre ulaşım akslarımızda herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir. Ekiplerimiz sahada tarama faaliyetlerini sürdürmektedir. Rabb'im ülkemizi her türlü afetten korusun."
20:10 - SINDIRGI'DA BİR BİNA YIKILDI
20:05: İKİ ARTÇI SARSINTI MEYDANA GELDİ
20:00 - ALİ YERLİKAYA: OLUMSUZ BİR DURUM YOK
- Etiketler :
- Haberler -
- İstanbul Deprem
- Son Dakika
- Balıkesir