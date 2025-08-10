Balıkesir Sındırgı'da 6,1 büyüklüğünde deprem: Enkaz altında kalanlar var

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesinde de hissedildi. AFAD, saat 19.53'te meydana gelen depremin yerin 11 kilometre derinliğinde olduğunu açıkladı. Deprem, Balıkesir merkezin yanı sıra İzmir, Kütahya, Yalova, İstanbul, Manisa, Uşak, Aydın, Eskişehir, Sakarya Yalova ve Tekirdağ'da da hissedildi.



BALIKESİR YAKINLARINDAKİ FAYLAR



Edremit fay zonu, Biga Yarımadası güneyinde Edremit Körfezi ile Kazdağı yükselimi arasında yer almakta olan Edremit Fay Zonu, Edremit Körfezi’ni kuzeyden boydan boya sınırlandırır ve doğu ucunda kuzey doğu ve Güney doğu doğrultusunu kazanarak Kalkım ilçesi batısına kadar uzanır.



Havran - Balıkesir Fay Zonu; Edremit ile Balıkesir arasındaki alanda haritalanan 120 km uzunluğa ve 10-12 km genişliğe sahipTİR. Kuzeybatı ve güneybatıya eğimli birçok fay parçasından oluşan genelde sağ yanal doğrultu atımlı diri fay Havran–Balıkesir Fay Zonu olarak isimlendirilir.



Yenice-Gönen Fayı; Biga Yarımadası kuzeydoğusunda, Balıkesir ve Çanakkale il sınırları içinde yer alan Yenice Gönen Fayı, güneybatıda Yenice ilçesi civarından kuzeydoğuya doğru, Gönen doğusundaki Tütüncü ilçesine dek uzanır.



Bekten Fayı; Yenice-Gönen Fayının ana kollarından biri kabul edilen Bekten Fayı, Yenice ilçe merkezinin kuzeyindeki Sofular ile Sazak Köyleri arasında uzanır.



Edincik Fayı; Edincik Fayı, Bandırma Körfezi’nin kuzeybatı, Edincik Körfezi’nin ise güneydoğu kıyıları boyunca uzanır.