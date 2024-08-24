Balıkesir’de 10 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir’de düzensiz göçmenlere yönelik operayonlar devam ediyor.



Küçükköy Mahallesi sınırları içindeki Badavut mevkisinde bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.



Söz konusu bölgede ekiplerce yakalanan 5'i çocuk 10 yabancı uyrukluya yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlar yapıldı.



Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.