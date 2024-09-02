Balıkesir’de 11 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir’de yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 11 düzensiz göçmen ile 2 insan kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

Balıkesir’de 11 düzensiz göçmen yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Ayvalık ilçesinde operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda 10'u Suriye, biri Filistin uyruklu 11 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca bir motosiklete el konuldu.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan yabancı uyruklular, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. 2 şüphelinin ise işlemleri sürüyor.

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