Balıkesir’de 11 düzensiz göçmen yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Ayvalık ilçesinde operasyon gerçekleştirdi.



Operasyonda 10'u Suriye, biri Filistin uyruklu 11 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca bir motosiklete el konuldu.



Jandarmadaki işlemleri tamamlanan yabancı uyruklular, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. 2 şüphelinin ise işlemleri sürüyor.

