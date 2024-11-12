Balıkesir'de 16 kaçak göçmen yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde polisin düzenlediği operasyonlarda 16 kaçak göçmen ile bu kişilerin kaçışına yardım ettikleri iddiasıyla 4 zanlı yakalandı.

Balıkesir'de 16 kaçak göçmen yakalandı

'de Ayvalık Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe sahilinden Midilli Adası'na geçmek üzere hazırlık yaptıkları belirlenen yabancı uyrukluların bulunduğu 3 araca yönelik operasyon düzenledi.

Afganistan uyruklu 16 yabancı uyrukluyu yakalayıp haklarında işlem başlatan polis, kaçakçılığı şüphelileri M.B.B. (26), Ö.Ç. (26), E.E. (21) ve Y.S'yi (21) gözaltına aldı.

Operasyonlarda, söz konusu araçlar ve 7 şambrel ile göçmen kaçakçılığından elde edildiği değerlendirilen 15 bin lira ve 350 avroya el konuldu.

Düzensiz göçmenler, emniyetteki işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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