Balıkesir'de 17 yıldır aranan şüpheli yakalandı

Balıkesir'de jandarma ekipleri, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "Başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması", "Askeri ceza kanuna muhalefet" ve "Basın yayın kuruluşlarının sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle dolandırıcılık" suçlarından aranan S.Ş.K.'nin (41) Edremit ilçesi Avcılar Mahallesi'nde saklandığını belirledi.



Teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen jandarma ekipleri, şüpheliyi saklandığı evde yakaladı.



Gözaltına alınan S.Ş.K, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.