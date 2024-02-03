Balıkesir'de 2 otomobil çarpıştı:1 kişi hayatını kaybetti

Balıkesir'de 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Balıkesir'de 2 otomobil çarpıştı:1 kişi hayatını kaybetti

'in Bandırma ilçesinde H.G. idaresindeki otomobil, Ordu Caddesi'nde M.Y. yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Kazayı fark edenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yolcu olarak bulunduğu 10 AFB 224 plakalı otomobilin içinde sıkışan Nalan Göngör'ün (47) hayatını kaybettiğini belirledi.

İtfaiye tarafından sıkıştığı otomobilden çıkartılan Güngör'ün cesedi, Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza anı bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kayda alındı.

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