Balıkesir’de 23 yıl 9 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 23 yıl 9 ay hapis cezası bulunan zanlı yakalandı.

Balıkesir’de 23 yıl 9 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 07 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştirilen operasyonlarda, Edirne İlamat Bürosu tarafından aranan ve hakkında "Hükümlü ve Tutuklunun Kaçması" suçundan kesinleşmiş 23 yıl 9 ay hapis cezası bulunan H.F.M. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelinin, çeşitli suçlardan 29 ayrı suç kaydının bulunduğu öğrenildi.
Gözaltına alınan H.F.M., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edileceği bildirildi.

Araçlar kafa kafaya çarpıştı: 1 kişi hayatını kaybetti

Araçlar kafa kafaya çarpıştı: 1 kişi hayatını kaybetti

Haberi Görüntüle

Öne Çıkan Video

Osmaniye’de 6 Şubat depremine ait yeni kamera kayıtları ve telsiz konuşmaları paylaşıldı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...