Balıkesir'de 26 düzensiz göçmen yakalandı

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, göçmen kaçakçılığı ile mücadele konusunda istihbari çalışmalar sonucu ilçede operasyon gerçekleştirdi.



Ekipler, operasyonda 23'ü Afganistan, 2'si Filistin ve biri Suriye uyruklu 26 düzensiz göçmeni yakaladı.



Bu kişilerin kaçışını organize ettiği öne sürülen zanlının gözaltına alındığı operasyonda, bir minibüs ile 9 can yeleğine el konuldu.



Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edildi.