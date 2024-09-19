Balıkesir'de 3 bin 879 litre sahte zeytinyağı, 1800 kilo sahte bal yakalandı

Balikesir'in Burhaniye ilçesinde jandarmanın 2 adrese düzenlediği operasyonda 3 bin 879 litre sahte zeytinyağı ve 1800 kilogram sahte bal ele geçirildi.

Balıkesir'de 3 bin 879 litre sahte zeytinyağı, 1800 kilo sahte bal yakalandı

tarafından halk sağlığını tehlikeye sokacak şekilde gıda maddesi üretme ve marka hakkına tecavüz suçlarına yönelik yürütülen istihbarat çalışmalarında, Ümit B.'nin, Burhaniye ilçesinde sahte zeytinyağı ve bal imalatı yaptığı belirlendi.

Burhaniye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile jandarma tarafından tespit edilen 2 adrese düzenlenen operasyonda sahte olduğu belirlenen 3 bin 879 litre zeytinyağı ve 1800 kilogram bal ele geçirildi. Ümit B. gözaltına alındı.

Şüphelinin, piyasadan temin ettikleri ucuz palm, soya gibi bitkisel yağlara aroma ve endüstriyel boya ekleyerek taklit ve tağşiş ürünler ürettikleri belirlendi.

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