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Balıkesir'de 31 kaçak göçmen yakalandı

Anadolu Ajansı

Türkiye

Ayvalık'ta yasa dışı yollarla Midilli Adası'na geçmeye çalışırken yakalanan 31 Suriyeli İzmir Göç İdaresi Başkanlığına gönderildi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 31 Suriyeli yakalandı.

Ayvalık Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sahilkent Mahallesi sahilinde bir grup göçmen olduğunu fark etti.

Jandarma, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu kaçak göçmenleri, bir tekneyle Midilli Adası'na gitmeye hazırlandıkları sırada yakaladı.

Ayvalık Jandarma Komutanlığı’na getirilen 31 Suriyeli, "gıda, giysi, ilaç" gibi insani yardımların ardından İzmir Göç İdaresi Başkanlığına gönderildi.

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