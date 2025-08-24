Balıkesir'de peş peşe depremler: 4,8 büyüklüğünde sallandı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) paylaştığı bilgilere göre saat 21.58'de Balıkesir'in Sırdırgı ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Deprem, çevre illerde de hissedildi.

Bu depremin hemen ardından 22.00'da 4,2 büyüklüğünde bir sarsıntı daha kaydedildi.



Saat 22.14'te ise 4,2 büyüklüğünde büyüklüğünde bir deprem daha oldu.

AFAD'DAN AÇIKLAMA



AFAD'ın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:



"Balıkesir ilimizin Sındırgı ilçesinde saat 21.58 ve 22.00'de meydana gelen 4.8 ve 4.2 büyüklüğündeki depremler sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."



BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada saha taramalarına başlandığını açıkladı.

Yerlikaya, "Balıkesir Sındırgı'da 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri derhal saha taramalarına başlamıştır. Gelişmeler takip edilmektedir." dedi.



VALİ USTAOĞLU: AN İTİBARIYLA OLUMSUZ DURUM BULUNMAMAKTA



Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Sındırgı ilçemizde 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. An itibarıyla herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.



10 AĞUSTOS'TA 6,1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM YAŞANMIŞTI

10 Ağustos'ta merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 6,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedilmişti. Bu tarihin ardından bölgede zaman zaman artçılar meydana geliyor.

