NTV

Balıkesir'de 4 büyüklüğünde deprem

28.06.2026 16:21

Son Güncelleme: 28.06.2026 16:37

Balıkesir'de 4 büyüklüğünde deprem
NTV

Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

DHA, AA
Google'da NTV'yi tercih et

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 15.56'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Balıkesir Sındırgı olan 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

 

Depremin, 11,33 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

 

Deprem, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğa yol açmadı.

SON DEPREMLER LİSTESİ

Kaynak: Afad
LokasyonTarih/SaatEnlemBoylamDerinlikŞiddet
Sındırgı (Balıkesir)28 Haziran 2026 15:5639.186728.121411.334.00
Sındırgı (Balıkesir)28 Haziran 2026 15:1939.190328.12947.041.30
Doğanşehir (Malatya)28 Haziran 2026 15:1838.001438.07176.971.20
Dalaman (Muğla)28 Haziran 2026 15:0536.955328.99197.001.60
Sındırgı (Balıkesir)28 Haziran 2026 14:5239.177228.14287.001.20
Pınarbaşı (Kayseri)28 Haziran 2026 14:4838.669436.40258.202.00
Ege Denizi - [34.05 km] Seferihisar (İzmir)28 Haziran 2026 14:4337.889426.57087.002.70
Sinjar, Ninova (Irak) - [84.57 km] İdil (Şırnak)28 Haziran 2026 13:3336.376141.90867.182.10
Finike (Antalya)28 Haziran 2026 13:1836.277530.071736.461.80
Pınarbaşı (Kayseri)28 Haziran 2026 12:5138.774236.53067.001.80
Köyceğiz (Muğla)28 Haziran 2026 12:4336.957228.97567.001.20
Ceyhan (Adana)28 Haziran 2026 12:3337.086135.803910.931.60
Kuşadası (Aydın)28 Haziran 2026 12:3037.873127.29788.802.30
Narlıdere (İzmir)28 Haziran 2026 12:3038.397526.99946.551.60
Kuşadası (Aydın)28 Haziran 2026 12:1837.867827.29569.491.90
Köyceğiz (Muğla)28 Haziran 2026 12:0036.963128.97447.000.70
Sındırgı (Balıkesir)28 Haziran 2026 11:5139.201428.252212.651.90
Kuşadası (Aydın)28 Haziran 2026 11:3537.856427.316711.131.10
Ege Denizi - [14.71 km] Datça (Muğla)28 Haziran 2026 11:0836.858627.53318.081.30
Dalaman (Muğla)28 Haziran 2026 10:5736.952828.98697.001.70
Dalaman (Muğla)28 Haziran 2026 10:4636.950828.99757.001.60
Resulayn, Haseke (Suriye) - [21.06 km] Kızıltepe (Mardin)28 Haziran 2026 09:2336.846940.507810.122.70
Resulayn, Haseke (Suriye) - [21.33 km] Kızıltepe (Mardin)28 Haziran 2026 09:2036.843140.50479.902.20
Akdeniz - [29.79 km] Dalaman (Muğla)28 Haziran 2026 09:0836.436928.74447.121.40
Simav (Kütahya)28 Haziran 2026 08:1239.260828.93317.001.20
Beypazarı (Ankara)28 Haziran 2026 08:0540.211731.80757.392.20
Kuşadası (Aydın)28 Haziran 2026 07:3537.863627.30928.161.70
Doğanşehir (Malatya)28 Haziran 2026 07:2038.227537.75427.001.40
Kuşadası (Aydın)28 Haziran 2026 07:0937.867827.320310.611.50
Kuşadası (Aydın)28 Haziran 2026 06:1737.871927.30177.011.70
Simav (Kütahya)28 Haziran 2026 06:1539.240028.940812.581.90
Simav (Kütahya)28 Haziran 2026 05:5439.225828.950010.911.60
Serinhisar (Denizli)28 Haziran 2026 05:0337.685629.32117.001.00
Sındırgı (Balıkesir)28 Haziran 2026 04:1739.202228.10754.531.60
Dalaman (Muğla)28 Haziran 2026 04:0236.966929.00787.001.50
Orhangazi (Bursa)28 Haziran 2026 03:3640.496129.24119.402.30
Milas (Muğla)28 Haziran 2026 03:0037.063927.87257.000.90