Balıkesir'de 4 büyüklüğünde deprem
28.06.2026 16:21
Son Güncelleme: 28.06.2026 16:37
NTV
Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 15.56'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Balıkesir Sındırgı olan 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin, 11,33 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Deprem, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğa yol açmadı.
SON DEPREMLER LİSTESİKaynak: Afad
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|Sındırgı (Balıkesir)
|28 Haziran 2026 15:56
|39.1867
|28.1214
|11.33
|4.00
|Sındırgı (Balıkesir)
|28 Haziran 2026 15:19
|39.1903
|28.1294
|7.04
|1.30
|Doğanşehir (Malatya)
|28 Haziran 2026 15:18
|38.0014
|38.0717
|6.97
|1.20
|Dalaman (Muğla)
|28 Haziran 2026 15:05
|36.9553
|28.9919
|7.00
|1.60
|Sındırgı (Balıkesir)
|28 Haziran 2026 14:52
|39.1772
|28.1428
|7.00
|1.20
|Pınarbaşı (Kayseri)
|28 Haziran 2026 14:48
|38.6694
|36.4025
|8.20
|2.00
|Ege Denizi - [34.05 km] Seferihisar (İzmir)
|28 Haziran 2026 14:43
|37.8894
|26.5708
|7.00
|2.70
|Sinjar, Ninova (Irak) - [84.57 km] İdil (Şırnak)
|28 Haziran 2026 13:33
|36.3761
|41.9086
|7.18
|2.10
|Finike (Antalya)
|28 Haziran 2026 13:18
|36.2775
|30.0717
|36.46
|1.80
|Pınarbaşı (Kayseri)
|28 Haziran 2026 12:51
|38.7742
|36.5306
|7.00
|1.80
|Köyceğiz (Muğla)
|28 Haziran 2026 12:43
|36.9572
|28.9756
|7.00
|1.20
|Ceyhan (Adana)
|28 Haziran 2026 12:33
|37.0861
|35.8039
|10.93
|1.60
|Kuşadası (Aydın)
|28 Haziran 2026 12:30
|37.8731
|27.2978
|8.80
|2.30
|Narlıdere (İzmir)
|28 Haziran 2026 12:30
|38.3975
|26.9994
|6.55
|1.60
|Kuşadası (Aydın)
|28 Haziran 2026 12:18
|37.8678
|27.2956
|9.49
|1.90
|Köyceğiz (Muğla)
|28 Haziran 2026 12:00
|36.9631
|28.9744
|7.00
|0.70
|Sındırgı (Balıkesir)
|28 Haziran 2026 11:51
|39.2014
|28.2522
|12.65
|1.90
|Kuşadası (Aydın)
|28 Haziran 2026 11:35
|37.8564
|27.3167
|11.13
|1.10
|Ege Denizi - [14.71 km] Datça (Muğla)
|28 Haziran 2026 11:08
|36.8586
|27.5331
|8.08
|1.30
|Dalaman (Muğla)
|28 Haziran 2026 10:57
|36.9528
|28.9869
|7.00
|1.70
|Dalaman (Muğla)
|28 Haziran 2026 10:46
|36.9508
|28.9975
|7.00
|1.60
|Resulayn, Haseke (Suriye) - [21.06 km] Kızıltepe (Mardin)
|28 Haziran 2026 09:23
|36.8469
|40.5078
|10.12
|2.70
|Resulayn, Haseke (Suriye) - [21.33 km] Kızıltepe (Mardin)
|28 Haziran 2026 09:20
|36.8431
|40.5047
|9.90
|2.20
|Akdeniz - [29.79 km] Dalaman (Muğla)
|28 Haziran 2026 09:08
|36.4369
|28.7444
|7.12
|1.40
|Simav (Kütahya)
|28 Haziran 2026 08:12
|39.2608
|28.9331
|7.00
|1.20
|Beypazarı (Ankara)
|28 Haziran 2026 08:05
|40.2117
|31.8075
|7.39
|2.20
|Kuşadası (Aydın)
|28 Haziran 2026 07:35
|37.8636
|27.3092
|8.16
|1.70
|Doğanşehir (Malatya)
|28 Haziran 2026 07:20
|38.2275
|37.7542
|7.00
|1.40
|Kuşadası (Aydın)
|28 Haziran 2026 07:09
|37.8678
|27.3203
|10.61
|1.50
|Kuşadası (Aydın)
|28 Haziran 2026 06:17
|37.8719
|27.3017
|7.01
|1.70
|Simav (Kütahya)
|28 Haziran 2026 06:15
|39.2400
|28.9408
|12.58
|1.90
|Simav (Kütahya)
|28 Haziran 2026 05:54
|39.2258
|28.9500
|10.91
|1.60
|Serinhisar (Denizli)
|28 Haziran 2026 05:03
|37.6856
|29.3211
|7.00
|1.00
|Sındırgı (Balıkesir)
|28 Haziran 2026 04:17
|39.2022
|28.1075
|4.53
|1.60
|Dalaman (Muğla)
|28 Haziran 2026 04:02
|36.9669
|29.0078
|7.00
|1.50
|Orhangazi (Bursa)
|28 Haziran 2026 03:36
|40.4961
|29.2411
|9.40
|2.30
|Milas (Muğla)
|28 Haziran 2026 03:00
|37.0639
|27.8725
|7.00
|0.90
Muhittin Böcek'in ek ifadesinde yeni iddialar. "Ekrem İmamoğlu adaylık için 15 milyon euro istedi"
Yeni yönetmelik hazır. Araçlarda telefon tutucu ve multimedya ekranlar serbest mi olacak?
Son dakika Balıkesir'de deprem mi oldu? Az önce deprem Balıkesir'de nerede oldu? Balıkesir deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 28 Haziran 2026