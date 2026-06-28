Balıkesir'de 4 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD ) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Balıkesir Sındırgı olan 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin, 11,33 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Deprem, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğa yol açmadı.