Balıkesir'de 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

21.01.2026 18:20

Son Güncelleme: 21.01.2026 18:27

Balıkesir'de 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
iStockPhoto

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem oldu.

NTV - Haber Merkezi

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'dan edinilen bilgilere göre Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 18.11'de 4,5 büyüklüğünde deprem oldu. 

 

Sarsıntı, 11.58 kilometre derinlikte gerçekleşti. 

SON DEPREMLER LİSTESİ

Kaynak: Afad
LokasyonTarih/SaatEnlemBoylamDerinlikŞiddet
Sındırgı (Balıkesir)21 Ocak 2026 18:1139.135028.323911.584.50
Köyceğiz (Muğla)21 Ocak 2026 17:5536.953928.94119.423.20
Sındırgı (Balıkesir)21 Ocak 2026 17:3139.186428.27196.891.40
Kadirli (Osmaniye)21 Ocak 2026 17:3137.573136.20977.001.00
Erdemli (Mersin)21 Ocak 2026 16:4836.678134.09179.381.50
Sındırgı (Balıkesir)21 Ocak 2026 16:4739.190828.154214.161.20
Ayion Oros (Yunanistan) - [128.74 km] Gökçeada (Çanakkale)21 Ocak 2026 16:4240.241424.203923.862.60
Sındırgı (Balıkesir)21 Ocak 2026 16:3239.152528.23197.001.40
Sındırgı (Balıkesir)21 Ocak 2026 16:2839.168928.24397.003.30
Erdemli (Mersin)21 Ocak 2026 16:2036.670034.14288.291.30
Erdemli (Mersin)21 Ocak 2026 16:1936.685834.12926.981.40
Erdemli (Mersin)21 Ocak 2026 16:1636.693934.10196.801.50
Erdemli (Mersin)21 Ocak 2026 16:1536.684734.10259.102.50
Kadirli (Osmaniye)21 Ocak 2026 16:1437.671936.23788.472.50
Erdemli (Mersin)21 Ocak 2026 16:1236.692534.10447.003.90
Gulripshi, Abhazya (Gürcistan) - [164.58 km] Hopa (Artvin)21 Ocak 2026 15:5342.993641.35199.982.90
Simav (Kütahya)21 Ocak 2026 15:5039.252829.01787.001.10
Sındırgı (Balıkesir)21 Ocak 2026 15:1639.184428.35195.271.80
Sındırgı (Balıkesir)21 Ocak 2026 15:1439.224428.00447.002.10
Sındırgı (Balıkesir)21 Ocak 2026 15:1139.158128.16397.001.20
Nurdağı (Gaziantep)21 Ocak 2026 15:0737.203136.94477.001.20
Jabal Sam'an, Halep (Suriye) - [15.38 km] Reyhanlı (Hatay)21 Ocak 2026 15:0736.282836.84837.132.00
Afrin, Halep (Suriye) - [15.71 km] Reyhanlı (Hatay)21 Ocak 2026 15:0436.301936.85067.001.80
Ula (Muğla)21 Ocak 2026 15:0437.114728.48897.141.60
Sındırgı (Balıkesir)21 Ocak 2026 14:5639.221928.00066.741.40
Mamak (Ankara)21 Ocak 2026 14:4339.905333.15007.001.10
Köyceğiz (Muğla)21 Ocak 2026 14:3337.055628.95477.001.40
Sındırgı (Balıkesir)21 Ocak 2026 14:3239.166728.19177.001.20
Sındırgı (Balıkesir)21 Ocak 2026 14:0839.223128.16258.061.60
Aladağ (Adana)21 Ocak 2026 14:0837.468135.39177.001.40
Sındırgı (Balıkesir)21 Ocak 2026 13:5939.229728.17697.111.30
Emet (Kütahya)21 Ocak 2026 13:5339.357829.27447.001.20
Kırkağaç (Manisa)21 Ocak 2026 13:4039.123327.65697.001.50
Sındırgı (Balıkesir)21 Ocak 2026 13:3039.173628.24507.001.20
Çiçekdağı (Kırşehir)21 Ocak 2026 13:2339.582534.49367.001.10
Sındırgı (Balıkesir)21 Ocak 2026 13:1439.208928.24117.001.70
Kovancılar (Elazığ)21 Ocak 2026 13:1238.834740.107813.901.70
Divriği (Sivas)21 Ocak 2026 13:0839.283337.72428.691.00
Bigadiç (Balıkesir)21 Ocak 2026 12:5239.468928.15476.991.20
Osmaneli (Bilecik)21 Ocak 2026 12:4640.444730.05696.891.00
Bigadiç (Balıkesir)21 Ocak 2026 12:4439.505828.15757.091.60
Merkez (Afyonkarahisar)21 Ocak 2026 12:4138.801930.75317.001.20
Yeşilyurt (Malatya)21 Ocak 2026 12:2538.339238.17146.931.50
Türkoğlu (Kahramanmaraş)21 Ocak 2026 12:0837.437536.86367.171.20
İnönü (Eskişehir)21 Ocak 2026 12:0539.759730.19727.001.10
Orhaneli (Bursa)21 Ocak 2026 12:0240.055328.89617.641.30
Sındırgı (Balıkesir)21 Ocak 2026 12:0139.210028.24367.002.20
Yeşilyurt (Malatya)21 Ocak 2026 12:0038.239738.07007.081.20
Sındırgı (Balıkesir)21 Ocak 2026 11:5939.179728.24726.852.10
Elbistan (Kahramanmaraş)21 Ocak 2026 11:5538.391437.43838.011.60
Sarız (Kayseri)21 Ocak 2026 11:3538.425836.25727.001.10
Marmara Denizi - [05.52 km] Çınarcık (Yalova)21 Ocak 2026 11:3440.702529.151710.192.10
Yeşilyurt (Malatya)21 Ocak 2026 11:3138.284238.10477.001.20
Sındırgı (Balıkesir)21 Ocak 2026 11:2939.187528.11677.001.90
Ayion Oros (Yunanistan) - [132.15 km] Gökçeada (Çanakkale)21 Ocak 2026 11:0740.324524.177312.002.50
Ege Denizi21 Ocak 2026 10:5740.106424.17947.003.20
Sındırgı (Balıkesir)21 Ocak 2026 10:2839.224728.085310.320.90
Sındırgı (Balıkesir)21 Ocak 2026 10:2739.222528.07287.251.10
Sındırgı (Balıkesir)21 Ocak 2026 10:2539.223128.06925.282.00
Zakho, Duhok (Irak) - [14.65 km] Uludere (Şırnak)21 Ocak 2026 10:1137.236942.97287.081.40
Sındırgı (Balıkesir)21 Ocak 2026 10:0239.210628.24257.001.70
Sındırgı (Balıkesir)21 Ocak 2026 09:5739.202528.23397.001.20
Çay (Afyonkarahisar)21 Ocak 2026 09:5438.584730.86727.001.00
Sındırgı (Balıkesir)21 Ocak 2026 09:3039.255028.12817.191.40
Sındırgı (Balıkesir)21 Ocak 2026 09:2139.263328.11117.001.90
Türkoğlu (Kahramanmaraş)21 Ocak 2026 09:1037.321136.806412.072.10
Ege Denizi21 Ocak 2026 09:0740.239024.191012.303.10
Karesi (Balıkesir)21 Ocak 2026 08:3539.655627.78927.001.10
Sındırgı (Balıkesir)21 Ocak 2026 08:1739.108328.22367.001.10
Doğanyol (Malatya)21 Ocak 2026 08:1538.258639.12647.001.20
Çay (Afyonkarahisar)21 Ocak 2026 08:0538.615830.92116.981.10
Mustafakemalpaşa (Bursa)21 Ocak 2026 07:4539.850028.72677.061.60
Karlıova (Bingöl)21 Ocak 2026 07:4539.342840.76537.022.20
Sındırgı (Balıkesir)21 Ocak 2026 07:4339.159728.30117.001.20
Bozkurt (Denizli)21 Ocak 2026 07:2137.765029.59067.001.40
Feke (Adana)21 Ocak 2026 06:5737.703135.80946.971.50
Göksun (Kahramanmaraş)21 Ocak 2026 06:4838.026436.39197.201.40
Merkez (Bolu)21 Ocak 2026 06:4040.870831.74427.171.40
Gönen (Balıkesir)21 Ocak 2026 05:5840.021927.73507.001.40
Sındırgı (Balıkesir)21 Ocak 2026 05:5439.203928.17426.211.30
Germencik (Aydın)21 Ocak 2026 05:5037.888327.59177.041.40
Bahçe (Osmaniye)21 Ocak 2026 05:3537.139436.62147.002.20
Sultandağı (Afyonkarahisar)21 Ocak 2026 05:3238.645631.51507.471.20
Sındırgı (Balıkesir)21 Ocak 2026 05:2939.258128.10697.571.80
Merkez (Bingöl)21 Ocak 2026 05:2838.988640.48006.991.20
Sındırgı (Balıkesir)21 Ocak 2026 05:2839.258628.09288.521.90
Göksun (Kahramanmaraş)21 Ocak 2026 05:1937.868636.28367.002.00
Akhisar (Manisa)21 Ocak 2026 05:1439.208627.98756.991.40
Aladağ (Adana)21 Ocak 2026 04:3837.507835.28726.811.40
Biga (Çanakkale)21 Ocak 2026 04:2640.143927.23007.001.20
Merkez (Bingöl)21 Ocak 2026 04:0139.007240.48066.953.40
Göksun (Kahramanmaraş)21 Ocak 2026 03:5937.881736.30336.991.80
Orta (Çankırı)21 Ocak 2026 03:0540.671932.98897.001.20