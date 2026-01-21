Balıkesir'de 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
21.01.2026 18:20
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem oldu.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
SON DEPREMLER LİSTESİKaynak: Afad
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|Sındırgı (Balıkesir)
|21 Ocak 2026 18:11
|39.1350
|28.3239
|11.58
|4.50
|Köyceğiz (Muğla)
|21 Ocak 2026 17:55
|36.9539
|28.9411
|9.42
|3.20
|Sındırgı (Balıkesir)
|21 Ocak 2026 17:31
|39.1864
|28.2719
|6.89
|1.40
|Kadirli (Osmaniye)
|21 Ocak 2026 17:31
|37.5731
|36.2097
|7.00
|1.00
|Erdemli (Mersin)
|21 Ocak 2026 16:48
|36.6781
|34.0917
|9.38
|1.50
|Sındırgı (Balıkesir)
|21 Ocak 2026 16:47
|39.1908
|28.1542
|14.16
|1.20
|Ayion Oros (Yunanistan) - [128.74 km] Gökçeada (Çanakkale)
|21 Ocak 2026 16:42
|40.2414
|24.2039
|23.86
|2.60
|Sındırgı (Balıkesir)
|21 Ocak 2026 16:32
|39.1525
|28.2319
|7.00
|1.40
|Sındırgı (Balıkesir)
|21 Ocak 2026 16:28
|39.1689
|28.2439
|7.00
|3.30
|Erdemli (Mersin)
|21 Ocak 2026 16:20
|36.6700
|34.1428
|8.29
|1.30
|Erdemli (Mersin)
|21 Ocak 2026 16:19
|36.6858
|34.1292
|6.98
|1.40
|Erdemli (Mersin)
|21 Ocak 2026 16:16
|36.6939
|34.1019
|6.80
|1.50
|Erdemli (Mersin)
|21 Ocak 2026 16:15
|36.6847
|34.1025
|9.10
|2.50
|Kadirli (Osmaniye)
|21 Ocak 2026 16:14
|37.6719
|36.2378
|8.47
|2.50
|Erdemli (Mersin)
|21 Ocak 2026 16:12
|36.6925
|34.1044
|7.00
|3.90
|Gulripshi, Abhazya (Gürcistan) - [164.58 km] Hopa (Artvin)
|21 Ocak 2026 15:53
|42.9936
|41.3519
|9.98
|2.90
|Simav (Kütahya)
|21 Ocak 2026 15:50
|39.2528
|29.0178
|7.00
|1.10
|Sındırgı (Balıkesir)
|21 Ocak 2026 15:16
|39.1844
|28.3519
|5.27
|1.80
|Sındırgı (Balıkesir)
|21 Ocak 2026 15:14
|39.2244
|28.0044
|7.00
|2.10
|Sındırgı (Balıkesir)
|21 Ocak 2026 15:11
|39.1581
|28.1639
|7.00
|1.20
|Nurdağı (Gaziantep)
|21 Ocak 2026 15:07
|37.2031
|36.9447
|7.00
|1.20
|Jabal Sam'an, Halep (Suriye) - [15.38 km] Reyhanlı (Hatay)
|21 Ocak 2026 15:07
|36.2828
|36.8483
|7.13
|2.00
|Afrin, Halep (Suriye) - [15.71 km] Reyhanlı (Hatay)
|21 Ocak 2026 15:04
|36.3019
|36.8506
|7.00
|1.80
|Ula (Muğla)
|21 Ocak 2026 15:04
|37.1147
|28.4889
|7.14
|1.60
|Sındırgı (Balıkesir)
|21 Ocak 2026 14:56
|39.2219
|28.0006
|6.74
|1.40
|Mamak (Ankara)
|21 Ocak 2026 14:43
|39.9053
|33.1500
|7.00
|1.10
|Köyceğiz (Muğla)
|21 Ocak 2026 14:33
|37.0556
|28.9547
|7.00
|1.40
|Sındırgı (Balıkesir)
|21 Ocak 2026 14:32
|39.1667
|28.1917
|7.00
|1.20
|Sındırgı (Balıkesir)
|21 Ocak 2026 14:08
|39.2231
|28.1625
|8.06
|1.60
|Aladağ (Adana)
|21 Ocak 2026 14:08
|37.4681
|35.3917
|7.00
|1.40
|Sındırgı (Balıkesir)
|21 Ocak 2026 13:59
|39.2297
|28.1769
|7.11
|1.30
|Emet (Kütahya)
|21 Ocak 2026 13:53
|39.3578
|29.2744
|7.00
|1.20
|Kırkağaç (Manisa)
|21 Ocak 2026 13:40
|39.1233
|27.6569
|7.00
|1.50
|Sındırgı (Balıkesir)
|21 Ocak 2026 13:30
|39.1736
|28.2450
|7.00
|1.20
|Çiçekdağı (Kırşehir)
|21 Ocak 2026 13:23
|39.5825
|34.4936
|7.00
|1.10
|Sındırgı (Balıkesir)
|21 Ocak 2026 13:14
|39.2089
|28.2411
|7.00
|1.70
|Kovancılar (Elazığ)
|21 Ocak 2026 13:12
|38.8347
|40.1078
|13.90
|1.70
|Divriği (Sivas)
|21 Ocak 2026 13:08
|39.2833
|37.7242
|8.69
|1.00
|Bigadiç (Balıkesir)
|21 Ocak 2026 12:52
|39.4689
|28.1547
|6.99
|1.20
|Osmaneli (Bilecik)
|21 Ocak 2026 12:46
|40.4447
|30.0569
|6.89
|1.00
|Bigadiç (Balıkesir)
|21 Ocak 2026 12:44
|39.5058
|28.1575
|7.09
|1.60
|Merkez (Afyonkarahisar)
|21 Ocak 2026 12:41
|38.8019
|30.7531
|7.00
|1.20
|Yeşilyurt (Malatya)
|21 Ocak 2026 12:25
|38.3392
|38.1714
|6.93
|1.50
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|21 Ocak 2026 12:08
|37.4375
|36.8636
|7.17
|1.20
|İnönü (Eskişehir)
|21 Ocak 2026 12:05
|39.7597
|30.1972
|7.00
|1.10
|Orhaneli (Bursa)
|21 Ocak 2026 12:02
|40.0553
|28.8961
|7.64
|1.30
|Sındırgı (Balıkesir)
|21 Ocak 2026 12:01
|39.2100
|28.2436
|7.00
|2.20
|Yeşilyurt (Malatya)
|21 Ocak 2026 12:00
|38.2397
|38.0700
|7.08
|1.20
|Sındırgı (Balıkesir)
|21 Ocak 2026 11:59
|39.1797
|28.2472
|6.85
|2.10
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|21 Ocak 2026 11:55
|38.3914
|37.4383
|8.01
|1.60
|Sarız (Kayseri)
|21 Ocak 2026 11:35
|38.4258
|36.2572
|7.00
|1.10
|Marmara Denizi - [05.52 km] Çınarcık (Yalova)
|21 Ocak 2026 11:34
|40.7025
|29.1517
|10.19
|2.10
|Yeşilyurt (Malatya)
|21 Ocak 2026 11:31
|38.2842
|38.1047
|7.00
|1.20
|Sındırgı (Balıkesir)
|21 Ocak 2026 11:29
|39.1875
|28.1167
|7.00
|1.90
|Ayion Oros (Yunanistan) - [132.15 km] Gökçeada (Çanakkale)
|21 Ocak 2026 11:07
|40.3245
|24.1773
|12.00
|2.50
|Ege Denizi
|21 Ocak 2026 10:57
|40.1064
|24.1794
|7.00
|3.20
|Sındırgı (Balıkesir)
|21 Ocak 2026 10:28
|39.2247
|28.0853
|10.32
|0.90
|Sındırgı (Balıkesir)
|21 Ocak 2026 10:27
|39.2225
|28.0728
|7.25
|1.10
|Sındırgı (Balıkesir)
|21 Ocak 2026 10:25
|39.2231
|28.0692
|5.28
|2.00
|Zakho, Duhok (Irak) - [14.65 km] Uludere (Şırnak)
|21 Ocak 2026 10:11
|37.2369
|42.9728
|7.08
|1.40
|Sındırgı (Balıkesir)
|21 Ocak 2026 10:02
|39.2106
|28.2425
|7.00
|1.70
|Sındırgı (Balıkesir)
|21 Ocak 2026 09:57
|39.2025
|28.2339
|7.00
|1.20
|Çay (Afyonkarahisar)
|21 Ocak 2026 09:54
|38.5847
|30.8672
|7.00
|1.00
|Sındırgı (Balıkesir)
|21 Ocak 2026 09:30
|39.2550
|28.1281
|7.19
|1.40
|Sındırgı (Balıkesir)
|21 Ocak 2026 09:21
|39.2633
|28.1111
|7.00
|1.90
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|21 Ocak 2026 09:10
|37.3211
|36.8064
|12.07
|2.10
|Ege Denizi
|21 Ocak 2026 09:07
|40.2390
|24.1910
|12.30
|3.10
|Karesi (Balıkesir)
|21 Ocak 2026 08:35
|39.6556
|27.7892
|7.00
|1.10
|Sındırgı (Balıkesir)
|21 Ocak 2026 08:17
|39.1083
|28.2236
|7.00
|1.10
|Doğanyol (Malatya)
|21 Ocak 2026 08:15
|38.2586
|39.1264
|7.00
|1.20
|Çay (Afyonkarahisar)
|21 Ocak 2026 08:05
|38.6158
|30.9211
|6.98
|1.10
|Mustafakemalpaşa (Bursa)
|21 Ocak 2026 07:45
|39.8500
|28.7267
|7.06
|1.60
|Karlıova (Bingöl)
|21 Ocak 2026 07:45
|39.3428
|40.7653
|7.02
|2.20
|Sındırgı (Balıkesir)
|21 Ocak 2026 07:43
|39.1597
|28.3011
|7.00
|1.20
|Bozkurt (Denizli)
|21 Ocak 2026 07:21
|37.7650
|29.5906
|7.00
|1.40
|Feke (Adana)
|21 Ocak 2026 06:57
|37.7031
|35.8094
|6.97
|1.50
|Göksun (Kahramanmaraş)
|21 Ocak 2026 06:48
|38.0264
|36.3919
|7.20
|1.40
|Merkez (Bolu)
|21 Ocak 2026 06:40
|40.8708
|31.7442
|7.17
|1.40
|Gönen (Balıkesir)
|21 Ocak 2026 05:58
|40.0219
|27.7350
|7.00
|1.40
|Sındırgı (Balıkesir)
|21 Ocak 2026 05:54
|39.2039
|28.1742
|6.21
|1.30
|Germencik (Aydın)
|21 Ocak 2026 05:50
|37.8883
|27.5917
|7.04
|1.40
|Bahçe (Osmaniye)
|21 Ocak 2026 05:35
|37.1394
|36.6214
|7.00
|2.20
|Sultandağı (Afyonkarahisar)
|21 Ocak 2026 05:32
|38.6456
|31.5150
|7.47
|1.20
|Sındırgı (Balıkesir)
|21 Ocak 2026 05:29
|39.2581
|28.1069
|7.57
|1.80
|Merkez (Bingöl)
|21 Ocak 2026 05:28
|38.9886
|40.4800
|6.99
|1.20
|Sındırgı (Balıkesir)
|21 Ocak 2026 05:28
|39.2586
|28.0928
|8.52
|1.90
|Göksun (Kahramanmaraş)
|21 Ocak 2026 05:19
|37.8686
|36.2836
|7.00
|2.00
|Akhisar (Manisa)
|21 Ocak 2026 05:14
|39.2086
|27.9875
|6.99
|1.40
|Aladağ (Adana)
|21 Ocak 2026 04:38
|37.5078
|35.2872
|6.81
|1.40
|Biga (Çanakkale)
|21 Ocak 2026 04:26
|40.1439
|27.2300
|7.00
|1.20
|Merkez (Bingöl)
|21 Ocak 2026 04:01
|39.0072
|40.4806
|6.95
|3.40
|Göksun (Kahramanmaraş)
|21 Ocak 2026 03:59
|37.8817
|36.3033
|6.99
|1.80
|Orta (Çankırı)
|21 Ocak 2026 03:05
|40.6719
|32.9889
|7.00
|1.20