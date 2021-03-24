Balıkesir'de 54 kişiye zorunlu karantina

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan corona virüs risk haritasında, 100 bin kişide görülen 288,16 vaka ortalamasıyla vaka oranı en yüksek 4’üncü il olan Balıkesir'de denetimler aralıksız sürüyor.



Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Covid-19 testi pozitif çıkan ve temaslı oldukları belirlenen toplam 54 kişinin tedbirlere uymadıkları için karantinaya alındığını açıkladı.



Vali Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

''Salgınla mücadele, toplumun tamamının tedbirlere inanması ve destek vermesiyle başarıya ulaşabilir. Hastalık teşhisi konulan ve temaslı olan kişilerin evlerinden çıkmamaları gerekmektedir. Ancak bütün uyarılarımıza, idari para cezası uygulanmasına ve adli işlem başlatılmasına rağmen bazı vatandaşlarımız bu kurallara uymuyor.

Bugün itibariyle, bu sebepten dolayı 54 kişi, Balıkesir merkezde öğrenci yurdunda zorunlu izolasyona tutuluyor. Mutasyonlu virüsün ilimizi tehdit ettiği bu yüksek riskli dönemde, herkesi duyarlı olmaya ve sorumluluk üstlenmeye davet ediyorum.''

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