Balıkesir'de 54 kişiye zorunlu karantina

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Covid-19 testi pozitif çıkan ve temaslı oldukları belirlenen toplam 54 kişinin, tüm uyarılara rağmen tedbirlere uymadıkları için öğrenci yurdunda karantinaya alındığını bildirdi.

DHA 24.03.2021 - 16:30

Balıkesir'de 54 kişiye zorunlu karantina

İlişkili Haberler

23 Mart 2021 corona virüs tablosu:

23 Mart 2021 corona virüs tablosu:

Corona virüste vaka artışında 'soğuk hava' etkisi

Corona virüste vaka artışında 'soğuk hava' etkisi

Vaka oranı en çok artan ve azalan iller açıklandı

Vaka oranı en çok artan ve azalan iller açıklandı

Evde nikah törenine katılan 40 kişiden 35'i virüse yakalandı

Evde nikah törenine katılan 40 kişiden 35'i virüse yakalandı

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan corona virüs risk haritasında, 100 bin kişide görülen 288,16 vaka ortalamasıyla vaka oranı en yüksek 4’üncü il olan Balıkesir'de denetimler aralıksız sürüyor.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Covid-19 testi pozitif çıkan ve temaslı oldukları belirlenen toplam 54 kişinin tedbirlere uymadıkları için karantinaya alındığını açıkladı.

Vali Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

''Salgınla mücadele, toplumun tamamının tedbirlere inanması ve destek vermesiyle başarıya ulaşabilir. Hastalık teşhisi konulan ve temaslı olan kişilerin evlerinden çıkmamaları gerekmektedir. Ancak bütün uyarılarımıza, idari para cezası uygulanmasına ve adli işlem başlatılmasına rağmen bazı vatandaşlarımız bu kurallara uymuyor.

Bugün itibariyle, bu sebepten dolayı 54 kişi, Balıkesir merkezde öğrenci yurdunda zorunlu izolasyona tutuluyor. Mutasyonlu virüsün ilimizi tehdit ettiği bu yüksek riskli dönemde, herkesi duyarlı olmaya ve sorumluluk üstlenmeye davet ediyorum.''

VİDEO: AŞIDA YAN ETKİ TARTIŞMASI

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...