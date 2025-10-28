Balıkesir'de 6,1'lik depremin ardından 58 artçı sarsıntı oldu: "Artçılar devam edecek"

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verilerine göre, saat 22.48'de Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğünde deprem oldu.



Bu depremin ardından, ilk artçı sarsıntı saat 22.50'de 4,2 büyüklüğünde meydana gelirken, saat 23.34'e kadar ilçede 58 artçı sarsıntı kaydedildi.

ÜÇÜ 4 VE ÜZERİNDE



Sındırgı'da yaklaşık 1 saat içinde gerçekleşen artçı sarsıntıların 3'ünün büyüklüğü 4 ve üzerinde kayıtlara geçerken, saat 22.51'de 4 ve 23.04'te 4,2 büyüklüklerinde depremler meydana geldi.



Depremlerin derinliklerinin, 5,1 ila 23,88 kilometre aralıklarında değiştiği belirlendi.

"ARTÇI SARSINTILAR DEVAM EDECEK"

Artçı sarsıntıların devam edeceğini ve en güvenli yerlerin sağlam binaların içi olduğunu belirten Prof. Dr. Şükrü Ersoy, "Sokaklar daha tehlikeli" dedi.

"YAŞANAN GÜÇLÜ BİR DEPREM"



Ersoy, "Sabaha kadar olan süreç biraz sık depremlerin yaşandığı bir dönemdir. Ama ondan sonraki günlerde ilk hafta yine depremler olacaktır. Şimdi sabaha kadar 4-3-2 şiddetli sürekli olacaktır bu çok normal. Yaşanan güçlü bir deprem, zayıf bir deprem değil." diye konuştu.

