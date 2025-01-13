Balıkesir'de 6 günde 45 düzensiz göçmen yakalandı, 2 organizatör tutuklandı

Edinilen bilgiye göre; İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası başta olmak üzere yurt dışına gitmek isteyen düzensiz göçmenlere yönelik operasyonlar yapıldı. Ayvalık, Edremit, Gömeç ve Karesi ilçelerinde gerçekleştirilen 6 ayrı operasyonda; 4 organizatörün yanı sıra 36 Afganistan, 7 Suriye, 1 Azerbaycan, 1 Özbekistan uyruklu toplam 45 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenler yapılan yasal işlemlerin ardından Balıkesir Göç İdaresi Merkezi'ne gönderildi. Adliyeye çıkarılan 4 organizatörden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2'si ise adli kontrolle serbest bırakıldı.