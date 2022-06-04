"Balıkesir'de 7,2'lik deprem üretecek faylar var"

Gece saatlerinde art arda depremlerin meydana geldiği Balıkesir'de 7,2'lik deprem üretecek fay hatları olduğu belirtildi.

Haberler - DHA 04.06.2022 - 14:24

"Balıkesir'de 7,2'lik deprem üretecek faylar var"

Balıkesir'in Karesi ilçesinde gece saatlerinde 4,1 ve 4,7 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Bu depremi artçı sarsıntılar izledi. Son 12 saatlik süreçte 50'den fazla sarsıntı meydana geldi.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir depremlere ilişkin bir açıklama yaptı.

"Deprem fırtınası şeklinde süren artçı depremlerin Havran- Balıkesir fay zonunun Ovacık segmentinde yoğunlaştığını belirten Sözbilir, "Uzun zamandır suskun olan bu Havran Balıkesir fay zonu içinde 7,2 büyüklüğe varan deprem üretecek fay parçaları bulunmaktadır" dedi.

Prof. Dr. Hasan Sözbilir Prof. Dr. Hasan Sözbilir

Sözbilir şöyle devam etti:

"Bu yüzden Balıkesir il düzeyinde deprem zararlarını azaltmaya yönelik çalışmalara öncelik verilmesi, aktif fay zonlarının imar haritalarına işlenmesi, depreme dayanıksız yapı stokunun bina bazlı saptanması, il afet risk azaltma planlarının uygulamaya geçilmesi ve kentsel dönüşüm yol haritası projesinin tamamlanması gerekmektedir."

Balıkesir'de birçok vatandaş, deprem korkusu nedeniyle geceyi sokakta geçirdi. Balıkesir'de birçok vatandaş, deprem korkusu nedeniyle geceyi sokakta geçirdi.

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