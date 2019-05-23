Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Adnan Oktar suç örgütüne yönelik soruşturma doğrultusunda daha önce tutuklanan Ö.T.'nin telefonunda kayıtlı bazı isimlerin önünde "Adnani", "A9" gibi kodlamalar yazıldığı belirlendi.

Bunun üzerine harekete geçen Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il merkezi, Bandırma ve Edremit ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, operasyonda, esnaf oldukları öğrenilen D.S., R.K. ve S.M. ile doktor M.P. yakalandı.



Gözaltına alınan zanlıların evlerinde yapılan aramalarda ise Oktar'ın yazdığı çok sayıda kitap ele geçirildi.