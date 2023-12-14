Balıkesir'de aranan 34 şahıstan 17'si tutuklandı

Balıkesir Valiliği koordinesinde, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünce kamu düzeninin devamının sağlanması, suç ve suçlular ile mücadele kapsamında; il merkezi ve tüm ilçelerde 51 ekip 154 personelin katılımıyla eş zamanlı olarak 53 aranan şahsın, 53 adresinde yakalanmasına yönelik operasyon çalışmaları sonucunda; 5-10 yıl hapis cezası olan 3 şahıs, 0-5 yıl hapis cezası olan 14 şahıs, ifadeye yönelik aranan 17 şahıs olmak üzere, toplam 34 şahıs gözaltına alındı. Adli mercilere sevk edinilenlerden, 17 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi.