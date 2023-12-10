Balıkesir'de aranan 6 şahıs yakalandı

Balıkesir İl Emniyet kuvvetlerince yapılan operasyon neticesinde suça karıştığı tespit edilen 6 fail yakalandı.

Kasten yaralama, uyuşturucu, 6136 SKM ve kasten öldürme suçlarından 15 olay kaydı olan A. M,

Kasten yaralama, uyuşturucu, 6136 SKM ve çocuğun kaçırılması veya alıkonulması suçlarından 35 olay kaydı olan H. F. G.,

Kasten öldürme, kasten yaralama, uyuşturucu, kumar, 6136 SKM ve kişilerin huzur sükunun bozma suçlarından 6 olay kaydı olan İ. K.,

Kasten yaralama suçları olmak üzere, tehdit ve trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçlarından 13 olay kaydı olan E. E.,



Olay kaydı olmayan E. Z,



Kasten öldürme, kasten yaralama, yağma, işyerinden hırsızlık gibi toplam 17 adet kaydı olan ayrıca 6 Aralık 2023 tarihinde Ayvacık açık cezaevinden firar ettiği anlaşılan, 32 yıl 9 ay hapis cezası ile aranan M. G. yakalandı.



Yakalanan 6 şüpheli gerekli iş ve işlemleri için Balıkesir Adliyesi’ne sevk edildi.