Balıkesir'de arazi yangını

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde çıkan arazi yangını kontrol altına alındı.

Balıkesir'de arazi yangını

İlçeye bağlı kırsal Şeremetler Mahallesi'ndeki arazide henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ormanlık alana doğru ilerleyen alevler, ağaçlara ulaşmadan durduruldu.

Yangın, 2 arazöz, bir su ikmal aracı, bir ilk müdahale aracı, bir helikopter ve 50 personelle havadan ve karadan müdahale edilerek kontrol altına aldı.

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