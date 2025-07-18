Balıkesir'de arı dehşeti: İki çocuk babası öldü, eşi kalp krizi geçirdi

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde eşi Nezaket Dolgun ile hobi bahçesine giden 60 yaşındaki Yılmaz Dolgun, motorlu tırpan ile ot biçtiği sırada, fark etmeden yaban arılarının yuvasını bozdu.

Arıların saldırısına uğrayan ve alerjisi olduğu öğrenilen Dolgun, kısa sürede fenalaştı.

HAYATINI KAYBETTİ

Nezaket Dolgun'un ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken, İlk müdahalesi bahçede yapılan ve ambulansla kaldırıldığı Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan iki çocuk babası, kurtarılamadı.

EŞİ DE KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Eşinin ölüm haberini alan Nezaket Dolgun ise kalp krizi geçirdi.

Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Nezaket Dolgun'un durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Bursa Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Yılmaz Dolgun’un cenazesi, yakınları tarafından teslim alındı.

Cenaze, Sunullah Mahallesi Dersaadet Camii'nde kılınan namazın ardından Bandırma Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.