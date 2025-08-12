Balıkesir'de artçı sarsıntılar devam ediyor

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD), Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından 879 artçı sarsıntı meydana geldiği bildirildi.

AFAD'dan yapılan açıklamada 10 Ağustos 19.53'te 'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından 879 artçı sarsıntı yaşandığı belirtildi.

Kayıtlara göre 17 sarsıntı 4 ila 5, 120 sarsıntı ise 3 ila 4 büyüklük aralığında gerçekleşti.

Balıkesir'de 265 bağımsız bölüm ağır hasarlı

