Balıkesir'de artçılar devam ediyor: 4 büyüklüğünde sarsıntı

Balıkesir Sındırgı'da 10 Ağustos'ta meydana gelen 6.1'lik depremin ardından artçı sarsıntılar sürüyor.



Son olarka Sındırgı ilçesinde saat 18.07'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.



Depremin, 6,52 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

AFAD, 6.1'lik ana şokun ardından dün saat 09:30 itibarıyla bölgede bin 235 artçı deprem meydana geldiğini, bunların 19'unun 4.0’ın üzerinde olduğunu duyurmuştu.

