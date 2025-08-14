Balıkesir'de artçılar devam ediyor: 4 büyüklüğünde sarsıntı
6.1 büyüklüğünde depremin yaşandığı Balıkesir Sındırgı'da sayıları bin 200'ü aşan artçılar devam ediyor. Son olarak, 18.07'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Balıkesir Sındırgı'da 10 Ağustos'ta meydana gelen 6.1'lik depremin ardından artçı sarsıntılar sürüyor.
Son olarka Sındırgı ilçesinde saat 18.07'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, 6,52 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
AFAD, 6.1'lik ana şokun ardından dün saat 09:30 itibarıyla bölgede bin 235 artçı deprem meydana geldiğini, bunların 19'unun 4.0’ın üzerinde olduğunu duyurmuştu.
