Balıkesir'de artçılar sürüyor: Sındırgı'da deprem oldu (Kandilli-AFAD son depremler)

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos akşamı meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgedeki artçı sarsıntılar sürüyor.

Sındırgı ilçesinde saat 12.26'da 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı açıklamasına göre deprem, 9,4 kilometre derinlikte gerçekleşti.

SINDIRGI'DA 6,1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLMUŞTU

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos'ta 6,1 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Geniş bir alanda hissedilen depremde Sındırgı ilçesindeki bir bina ile kırsal alanda 12'si metruk 15 yapı yıkılmıştı.

Depremde bir kişi yaşamını yitirmiş, 29 kişi de yaralanmıştı.

Uzmanlar bölgedeki artçı sarsıntıların bir süre daha devam edeceğine dikkat çekmişti.