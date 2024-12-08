Balıkesir'de asayiş uygulamaları: 9 gözaltı

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünü 83 ekip ve 308 personelin katılımıyla asayiş ile kamu düzeninin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, şüpheliler ile aranan kişilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesine yönelik toplumsal huzura yönelik asayiş ve trafik uygulaması yaptı.



Uygulamalar sırasında 1862 kişi sorgulanırken, 236 umuma açık yer, park, bahçe, meydan, alan, metruk yerler denetlenerek kontrol edildi. Çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 9 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda ise 13 sentetik ecza maddesi ve 3 gram sentetik uyuşturucu madde, 30 sentetik ecza maddesi, 2 ruhsatsız tabanca, 2 bıçak, bir ruhsatsız yivsiz av tüfeği ele geçirildi.



Trafik denetimlerinde ise 113 araç sürücüsüne idari para cezası kesilirken 33 araç trafikten men edildi.

