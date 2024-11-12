Balıkesir'de asit yüklü TIR şantiyeye girdi
Dursunbey-Kütahya yolu üzerindeki Balat Viyadüğü'nde asit yüklü TIR'ın virajı alamayarak şantiyeye çarpması sonucu kaza meydana geldi. TIR sürücüsü hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Bu sabah saat 05.10 civarında Dursunbey-Kütahya yolu üzerinde Balat Viyadüğü'nde feci bir kaza meydana geldi. Asit yüklü bir TIR, henüz belirlenemeyen nedele virajı alamayarak, yol boyunda bulunan şantiyeye çarptı.
Kazada, TIR sürücüsü O.V. (33) ağır yaralandı. Olay, hızla intikal eden sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen sürücü kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kazanın ardından bölgede güvenlik önlemleri alınarak kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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