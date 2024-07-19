Balıkesir'de balkondan düşen çocuk hayatını kaybetti

Yaz tatili için anneannesi ve dedesini ziyarete geldiği öğrenilen otizmli Osman Tuğra Sevgin (12), Atatürk Mahallesi Mustafa Çavuş Sokak'taki apartmanın 5. katındaki dairenin balkonundan düştü.



Ailesinin ve etraftakilerin durumu haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Ambulansla önce Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, ilk müdahalenin ardından Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.



Sevgin, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Çocuğun cenazesinin İstanbul'da toprağa verileceği öğrenildi.