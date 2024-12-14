Balıkesir'de bıçaklı kavga: 1 ölü

Balıkesir'in Erdek ilçesinde, bıçaklı kavgada yaralanan kişi yaşamını yitirdi.

Balıkesir'de bıçaklı kavga: 1 ölü

'in Erdek ilçesine bağlı kırsal Narlı Mahallesi'nde, Fuat Y. (46) ile Ersin S. (67) arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Fuat Y, Ersin S'yi bıçakladı.

Ağır yaralanan Ersin S., olay yerinde hayatını kaybetti.

Zanlı, jandarmaya teslim oldu.

Ersin S.'nin cesedi, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

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