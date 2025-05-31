Balıkesir'de bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 gözaltı

Balıkesir'in Erdek ilçesi Atatürk Mahallesi Molla Ahmet Sokak'ta Nurettin Keskin (36) ile S.N. ve B.N. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.



Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu bıçaklanan Nurettin Keskin, daha sonra darbedildi.



İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Keskin'in hayatını kaybettiği belirlendi.



Gözaltına alınan S.N. ve B.N.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.