Balıkesir'de 'Bitcoin Safiye' mağdurunun intihar ettiği iddiası

'Bitcoin Safiye' lakabıyla bilinen ve kısa süre önce tutuklanan Safiye Gökçe Yüce tarafından dolandırıldığı öne sürülen bir kişi evinde ölü bulundu.

Balıkesir'de yaşayan 40 yaşındaki Alper K., evli ve 3 çocuk babasıydı. İddiaya göre bir süre önce, kendisini ekonomist olarak tanıtan Safiye Gökçe Yüce'ye yatırım amacıyla para verdi. Ancak Yüce'nin dolandırıcı olduğu ortaya çıktı. 200 bin lira parasını geri alamayınca bunaıma girdiği öne sürülen Alper K., evinde tabancayla vurulmuş halde bulundu.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.